Главу администрации Зернограда задержали по подозрению в превышении должностных полномочий

В правительстве Ростовской области сообщили, что сообщения о диверсии не соответствуют действительности. Власти уточнили, что произошел порыв трубы между насосными станциями № 1 и № 2. Во время ремонтных работ специалисты понизили давление на одной из станций. Позже проблему устранили.