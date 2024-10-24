Главу администрации Зернограда задержали по подозрению в превышении должностных полномочий

В Ростовской области задержали главу Зерноградского городского поселения. Информацию об этом подтвердили объединенной пресс-службе судов региона.
По данным ведомства, в отношении главы возбудили уголовное дело по статье 286 «Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан». Подозреваемую арестовали.
— Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок один месяц и 15 суток, то есть по 6 декабря 2024 года включительно, — прокомментировали в объединенной пресс-службе судов.
Подозреваемую оставили под стражей до 20 декабря. Алексей БУЛАТОВ.
Напомним, в августе 2023 года специалисты ЖКХ выявили изменения параметров работы на водоводе в Зернограде. Позже глава администрации сообщила, что подозревает диверсию.
— Это не просто порыв: там ездила техника, копала и искала наш водовод, чтобы повредить, — комментировала она «КП-Ростов-на-Дону».
В правительстве Ростовской области сообщили, что сообщения о диверсии не соответствуют действительности. Власти уточнили, что произошел порыв трубы между насосными станциями № 1 и № 2. Во время ремонтных работ специалисты понизили давление на одной из станций. Позже проблему устранили.