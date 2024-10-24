Megan Thee Stallion раскрыла треклист своего будущего релиза MEGAN: ACT TWO

Американская рэперша Megan Thee Stallion представила список треков, которые войдут во вторую часть ее нашумевшего альбома MEGAN. Пластинка, на которой присутствуют фиты с TWICE, RM из BTS, Flo Milli и Spiritbox, увидит свет в пятницу, 25 октября.
Megan Thee Stallion выложила треклист, оформленный в стиле нулевых, в своих социальных сетях.
Согласно ему в грядущем лонгплее MEGAN: ACT TWO будут представлены 11 совершенно новых композиций. Кроме них в альбоме можно будет услышать ремикс на трек Mamushi (2024) при участии южнокорейского герлз-бэнда TWICE и недавний фит рэперши с RM из BTS «Neva Play» (2024).
Ранее стало известно, что документальный фильм о Меган выйдет 31 октября. Его режиссером выступила Ннека Онуора.