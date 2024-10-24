Megan Thee Stallion раскрыла треклист своего будущего релиза MEGAN: ACT TWO

Согласно ему в грядущем лонгплее MEGAN: ACT TWO будут представлены 11 совершенно новых композиций. Кроме них в альбоме можно будет услышать ремикс на трек Mamushi (2024) при участии южнокорейского герлз-бэнда TWICE и недавний фит рэперши с RM из BTS «Neva Play» (2024).