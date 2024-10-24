Ростов сковали пробки в семь баллов вечером 24 октября

В Ростове-на-Дону образовались семибалльные пробки. Об этом сообщили горожане вечером 24 октября.
По данным электронных карт, затруднено движение в районе главного автовокзала. Заторы образовались на улице Варфоломеева, Красноармейской, Максима Горького, Суворова и проспекте Ворошиловском. Трудная ситуация и в районе ЦГБ. С трудом двигаются автомобили и на улице Станиславского.
Затруднено движение и на улице Станиславского. Отметим, что водителям стоит заранее продумать свой маршрут, чтобы не попасть в пробку.