Веронику Домнину назначили мэром Белорецка

Сегодня, 24 октября, мэром башкирского города Белорецк стала Вероника Домнина. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава администрации Белорецкого района Андрей Иванюта.
Новую градоначальницу выбрали депутаты Совета городского поселения город Белорецк. Ранее чиновница занимала пост вице-мэра.
Вероника Валерьевна родилась в 1986 году. Училась в Магнитогорском государственном техническом университете на специальности «Экспертиза и управление недвижимостью», получила квалификацию инженер. С 2021-го начала трудиться в администрации Белорецка. По словам Иванюты, Домнина успешно участвовала в реализации масштабных проектов благоустройства.
— Любит свой город и хорошо знакома с проблемами и задачами по его развитию. Поздравляю Веронику Валерьевну с назначением на ответственный пост, надеюсь на плодотворную работу в команде и желаю успехов на благо Белорецка! — заявил глава муниципалитета.
Напомним, сегодня же Андрей Иванюта снова стал главой администрации Белорецкого района Башкирии. За кандидатуру чиновника проголосовали депутаты вновь избранного районного совета.
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