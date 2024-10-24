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Веронику Домнину назначили мэром Белорецка

Мэром Белорецка стала Вероника Домнина.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 24 октября, мэром башкирского города Белорецк стала Вероника Домнина. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава администрации Белорецкого района Андрей Иванюта.

Новую градоначальницу выбрали депутаты Совета городского поселения город Белорецк. Ранее чиновница занимала пост вице-мэра.

Вероника Валерьевна родилась в 1986 году. Училась в Магнитогорском государственном техническом университете на специальности «Экспертиза и управление недвижимостью», получила квалификацию инженер. С 2021-го начала трудиться в администрации Белорецка. По словам Иванюты, Домнина успешно участвовала в реализации масштабных проектов благоустройства.

— Любит свой город и хорошо знакома с проблемами и задачами по его развитию. Поздравляю Веронику Валерьевну с назначением на ответственный пост, надеюсь на плодотворную работу в команде и желаю успехов на благо Белорецка! — заявил глава муниципалитета.

Напомним, сегодня же Андрей Иванюта снова стал главой администрации Белорецкого района Башкирии. За кандидатуру чиновника проголосовали депутаты вновь избранного районного совета.

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