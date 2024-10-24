Веронику Домнину назначили мэром Белорецка

— Любит свой город и хорошо знакома с проблемами и задачами по его развитию. Поздравляю Веронику Валерьевну с назначением на ответственный пост, надеюсь на плодотворную работу в команде и желаю успехов на благо Белорецка! — заявил глава муниципалитета.