Сегодня, 24 октября, в Уфе «Салават Юлаев» обыграл новгородский «Торпедо» со счетом 5:4 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Победу хозяевам обеспечили Сергей Варлов (забросил шайбу в ворота соперников на второй минуте матча), Шелдон Ремпал (8), Нэйтан Тодд (30), Никита Зоркин (34) и Александр Хмелевский (60). За команду гостей отличились Дмитрий Кагарлицкий (5), Никита Артамонов (13) и Евгений Свечников (29 и 43).
«СЮ» после 16 игр с 20 очками занимает четвертую строчку турнирной таблицы Восточной конференции.
Следующий матч уфимского клуба состоится во вторник — 29 октября. Команда схлестнется в Уфе с владивостокским «Адмиралом».
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