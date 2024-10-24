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Лукашенко сказал, что Беларусь готова к выборам и ответу на любые провокации

Александр Лукашенко заявил, что Беларусь готова к выборам.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью «Известиям», которое он дал на полях саммита БРИКС, сказал, что в Беларуси готовы к выборам и готовы ответить на любые провокации, пишет БелТА.

Александр Лукашенко не исключил, «что могут быть какие-то инсинуации, провокации»:

— Но вот этого (как в 2020-м. — Ред.) больше не будет. Мы этого не допустим, потому что мы знаем, кто это делает, — сказал президент Беларуси.

Он напомнил, как бывший директор ЦРУ и руководитель Госдепа США Майк Помпео, который посещал Минск в феврале 2020-го, заявил в разговоре с российскими пранкерами Вованом и Лексусом, что у Вашингтона не получилась цветная революция в Беларуси.

— Ну какие еще доказательства нужны, что в наши выборы вмешались и хотели перевернуть страну? Я как президент вынужден был ее защищать, и я ее защищал, — сказал Александр Лукашенко.

И добавил:

— Поэтому мы готовы к выборам и готовы ответить на любые провокации.

Ранее мы писали, что Беларусь получила статус партнера в БРИКС.

Кроме того, президент сказал, что Беларусь может предложить БРИКС уникальный опыт преодоления санкций и попыток цветных революций.

Еще Лукашенко сказал генсекретарю ООН Гутерришу, что очень нужно белорусам, и подарил ему аистов.