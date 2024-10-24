Выжил под обстрелом вражеского дрона: башкирские врачи помогли бойцу СВО с опасным осколочным ранением

Танк военнослужащего попал под обстрел дрона. Из-за взрыва солдат получил множество ранений. Однако, превозмогая сильную боль, он смог эвакуироваться с поля боя. В отпуске он обратился в районную больницу. Осколок, застрявший в правом запястье, вызывал сильный дискомфорт и воспаление, а также сковывал движение.