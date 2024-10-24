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Выжил под обстрелом вражеского дрона: башкирские врачи помогли бойцу СВО с опасным осколочным ранением

В Башкирии хирурги спасли руку выжившего под обстрелом дрона бойца СВО.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии врачи помогли участнику специальной военной операции с опасным осколочным ранением. Об этом рассказала пресс-служба Министерства здравоохранения республики.

Танк военнослужащего попал под обстрел дрона. Из-за взрыва солдат получил множество ранений. Однако, превозмогая сильную боль, он смог эвакуироваться с поля боя. В отпуске он обратился в районную больницу. Осколок, застрявший в правом запястье, вызывал сильный дискомфорт и воспаление, а также сковывал движение.

Хирурги Верхне-Татышлинской больницы провели операцию. Сложность заключалась в том, что осколок был рядом с сухожилиями, артериями и нервами, и повреждение этих тканей влекло за собой серьезные последствия.

К счастью, операция прошла успешно, и осколок удалили. Через пару дней швы сняли, и боец вернулся в зону боевых действий.

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