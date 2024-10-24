11-летний ученик «заминировал» на спор школу в Могилеве

11-летний учащейся на спор «заминировал» школу в Могилеве, пишет БелТА.
В УВД Могилевского облисполкома рассказали, что 24 октября поступило анонимное сообщение о якобы минировании одной из школ областного центра.
Оказалось, что линию102 позвонил 11-летний ученик этой школы. Выяснилось, что он проспорил другу и совершил необдуманный звонок.
В милиции предупреждают, что уголовная ответственность за подобное наступает с 14 лет и грозит лишением свободы до семи лет. А с виновного взыскиваются все расходы по реагированию на ложное сообщение.
В случае, когда преступление совершил ребенок младше этого возраста, то финансовые издержки возмещают родители.
Тем временем МИД сообщил, что посольство Беларуси разбирается в гибели 15-летнего сына белоруски в Италии.
Еще мы писали, что женщина-водитель погибла в ДТП микроавтобуса с поездом на переезде под Борисовом.
А минский грузчик вовлек сожительницу в проституцию, а заработки тратил на ставки.