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11-летний ученик «заминировал» на спор школу в Могилеве

Ученик «заминировал» на спор школу в Могилеве.

Источник: Комсомольская правда

11-летний учащейся на спор «заминировал» школу в Могилеве, пишет БелТА.

В УВД Могилевского облисполкома рассказали, что 24 октября поступило анонимное сообщение о якобы минировании одной из школ областного центра.

Оказалось, что линию102 позвонил 11-летний ученик этой школы. Выяснилось, что он проспорил другу и совершил необдуманный звонок.

В милиции предупреждают, что уголовная ответственность за подобное наступает с 14 лет и грозит лишением свободы до семи лет. А с виновного взыскиваются все расходы по реагированию на ложное сообщение.

В случае, когда преступление совершил ребенок младше этого возраста, то финансовые издержки возмещают родители.

Тем временем МИД сообщил, что посольство Беларуси разбирается в гибели 15-летнего сына белоруски в Италии.

Еще мы писали, что женщина-водитель погибла в ДТП микроавтобуса с поездом на переезде под Борисовом.

А минский грузчик вовлек сожительницу в проституцию, а заработки тратил на ставки.