Абельская высказалась об организации медицинской помощи в Беларуси

Она подчеркнула, что в наши дни здравоохранение во всем мире сталкивается с несколькими главными проблемами. Прежде всего, это увеличение стоимости лечения. Кроме того, бурно развиваются технологий, за которыми сложно успеть. А еще существует проблема необходимости повышения качества оказания медицинской помощи, но со снижением затрат.