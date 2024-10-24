Абельская высказалась об организации медицинской помощи в Беларуси

Об управлении качеством медицинской помощи на каждом уровне ее оказания, рассказала журналистам главный врач Республиканского клинического медицинского центра Управления делами президента Беларуси Ирина Абельская, пишет БелТА.
Речь об организации медпомощи шла на конгрессе «Инновационная кардиология». Он проходит в Минске 24 и 25 октября.
Ирина Абельская ответила на вопрос о целесообразности передачи высоких технологий с уровня РНПЦ на районный уровень.
Она подчеркнула, что в наши дни здравоохранение во всем мире сталкивается с несколькими главными проблемами. Прежде всего, это увеличение стоимости лечения. Кроме того, бурно развиваются технологий, за которыми сложно успеть. А еще существует проблема необходимости повышения качества оказания медицинской помощи, но со снижением затрат.
Ирина Абельская отметила, что грамотное управление качеством и распределение тех работ и услуг, которые должны оказываться на каждом из уровней, «должно быть очень четким, понятным, стандартизированным и исполняемым».
В этом случае, по ее словам, можно сказать, что создана действительно эффективная система оказания помощи пациентам с сердечно-сосудистой патологией.
Ранее мы писали, что белорусы будут отдыхать четыре дня подряд в ноябре 2024.
Еще в Беларуси средняя зарплата превысила 2313 рублей, а в Минске — 3058 рублей.
Кроме того, прочитайте, что теплая погода до +17 и без дождей ожидается в Беларуси до конца октября: «Температура выше положенной на 2−4 градуса».