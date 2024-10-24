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Российско-китайский фильм «Красный шелк» выйдет в прокат в 2025 году

Российско-китайский детективный боевик Красный шелк выйдет в прокат в начале 2025 года. Подробнее о картине рассказала генеральный директор Национальной Медиа Группы (НМГ) Светлана Баланова.
Источник: Известия

В основе сюжета фильма лежит история двух послереволюционных государств. Помимо перестрелок, драк и погонь, которые присущи экшен-жанру, в «Красном шелке» зритель сможет наблюдать и романтическую линию.

«Заканчивается производство этого фильма, и в прокат в России он должен выйти в начале следующего года. Почему это очень важно? В Китае существуют квоты на прокат и показ иностранного контента. Но кино, в котором есть китайские сопроизводители, рассматривается как локальный контент, соответственно, не подпадает в квоту и сможет получить максимально широкий прокат», — поделилась Баланова.

В актерский состав фильма вошли Милош Бикович, Глеб Калюжный, Елена Подкаминская, Ирина Алферова и Гоша Куценко.

Ранее в этот день сообщалось, что дистрибьютор «НМГ Кинопрокат» (входит в холдинг «Национальная Медиа Группа») выпустил официальный трейлер главного зимнего кинособытия — «Финист. Первый богатырь». В широкий прокат фильм выйдет 1 января 2025 года.