Российско-китайский фильм «Красный шелк» выйдет в прокат в 2025 году

«Заканчивается производство этого фильма, и в прокат в России он должен выйти в начале следующего года. Почему это очень важно? В Китае существуют квоты на прокат и показ иностранного контента. Но кино, в котором есть китайские сопроизводители, рассматривается как локальный контент, соответственно, не подпадает в квоту и сможет получить максимально широкий прокат», — поделилась Баланова.