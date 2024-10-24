Публично избитый в Тверской области школьник задержан за изнасилование

После появления видео в СМИ выяснилось, что Антона наказали за то, что еще в сентябре он якобы ~изнасиловал 20-летнюю девушку с отставанием в развитии.~ Та шла по улице и наткнулась на школьника и его 17-летнего друга, которые решили воспользоваться ее беспомощностью. По словам самой девушки, обидчики спросили о ее навыках в интимной жизни. По ее мнению, ~двое друзей в этот момент были «под наркотой».~