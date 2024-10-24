Лукашенко: «план победы» Зеленского является призывом к мирным переговорам

Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью «Известиям» прокомментировал так называемый «план победы» Владимира Зеленского и назвал его фактическим призывом к мирным переговорам с Россией, пишет Sputnik.by.
— Зашевелился он чуть раньше и сейчас особенно со своими «планами победы». Это призыв фактически к мирным переговорам, — сказал президент Беларуси.
По его словам, на Западе, в отличие от Украины, реально оценивают ситуацию на фронте. Там понимают, что вскоре может наступить крах страны, который будет означать крах для всего коллективного Запада. Поэтому подталкивают Зеленского к перемирию.
Александр Лукашенко подчеркнул, что положение дел на фронте сильно изменила «курская авантюра» Киева. Западу нужно учитывать позицию России в этом вопросе.
Ранее мы писали, что Беларусь получила статус партнера в БРИКС.
Кроме того, президент сказал, что Беларусь может предложить БРИКС уникальный опыт преодоления санкций и попыток цветных революций.
Еще Лукашенко сказал генсекретарю ООН Гутерришу, что очень нужно белорусам, и подарил ему аистов.