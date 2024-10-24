Ричмонд
+23°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко: «план победы» Зеленского является призывом к мирным переговорам

Лукашенко назвал «план победы» Зеленского призывом к мирным переговорам.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью «Известиям» прокомментировал так называемый «план победы» Владимира Зеленского и назвал его фактическим призывом к мирным переговорам с Россией, пишет Sputnik.by.

— Зашевелился он чуть раньше и сейчас особенно со своими «планами победы». Это призыв фактически к мирным переговорам, — сказал президент Беларуси.

По его словам, на Западе, в отличие от Украины, реально оценивают ситуацию на фронте. Там понимают, что вскоре может наступить крах страны, который будет означать крах для всего коллективного Запада. Поэтому подталкивают Зеленского к перемирию.

Александр Лукашенко подчеркнул, что положение дел на фронте сильно изменила «курская авантюра» Киева. Западу нужно учитывать позицию России в этом вопросе.

Ранее мы писали, что Беларусь получила статус партнера в БРИКС.

Кроме того, президент сказал, что Беларусь может предложить БРИКС уникальный опыт преодоления санкций и попыток цветных революций.

Еще Лукашенко сказал генсекретарю ООН Гутерришу, что очень нужно белорусам, и подарил ему аистов.