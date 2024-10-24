Доказано, что пластификатор BBP вызывает повреждения хромосом в половых клетках

Проведенные ими замеры показали, что молекулы BBP и продукты их метаболизма вызывали серьезные сбои в процессе деления половых клеток даже при очень небольших их концентрациях в питательной среде, составлявших порядка 3,12 миллиграмм на литр. Эти сбои проявлялись в том, что копии хромосом некорректным образом разделялись при делении гамет. В результате этого новые половые клетки содержали в себе аномальное число хромосом, подобно тому, как это происходит при развитии синдрома Дауна и других форм анеуплоидии.