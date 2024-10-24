Доказано, что пластификатор BBP вызывает повреждения хромосом в половых клетках

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Американские биологи доказали, что проникновение молекул пластификатора BBP в растущие половые клетки многоклеточных живых существ ведет к развитию сбоев в цикле их деления, а также значительным образом повышает частоту двойных разрывов спирали ДНК и повреждений хромосом. Результаты этих опытов говорят об опасности этого вещества для репродуктивной системы, пишут ученые в статье, опубликованной в научном журнале PLoS Genetics.
«Проведенные нами эксперименты показали, что вещество BBP вызывает серьезные нарушения в процессе разделения хромосом в растущих половых клетках, а также оно способствует их массовой гибели в очень низких концентрациях, сопоставимых с теми, которые ранее выявлялись в крови людей и околоплодных водах. Это подтверждает то, что данный пластификатор является токсичным для репродуктивной системы», — пишут исследователи.
К такому выводу пришла группа американских молекулярных биологов под руководством профессора Гарвардского университета Моники Колайаково при наблюдениях за действием вещества BBP на формирующиеся мужские и женские половые клетки, присутствующие в организме червей-нематод вида Caenorhabditis elegans, часто используемых в качестве модельных животных.
Как отмечают исследователи, за последние годы ученые открыли большое число свидетельств того, что это соединение из класса фталатов, а также его ближайшие аналоги, способны вызывать сбои в работе половых органов самок и самцов большого числа видов млекопитающих, однако точные механизмы развития этих нарушений не были известны. Для получения подобных сведений биологи проследили за действием BBP в четырех разных концентрациях на развивающиеся гаметы нематод.
Проведенные ими замеры показали, что молекулы BBP и продукты их метаболизма вызывали серьезные сбои в процессе деления половых клеток даже при очень небольших их концентрациях в питательной среде, составлявших порядка 3,12 миллиграмм на литр. Эти сбои проявлялись в том, что копии хромосом некорректным образом разделялись при делении гамет. В результате этого новые половые клетки содержали в себе аномальное число хромосом, подобно тому, как это происходит при развитии синдрома Дауна и других форм анеуплоидии.
Появление этих сбоев в процессе разделения хромосом, в свою очередь, было связано с тем, что накопление молекул BBP в половых клетках повышало уровень кислородного стресса в них, а также значительным образом ускоряло появление двойных разрывов в спиралях ДНК. Появление таких повреждений генома во время деления клеток способствует появлению сбоев в процессе разделения хромосом и ведет к развитию серьезных нарушений в работе репродуктивной системы, подытожили исследователи.
О веществе BBP.
Вещество BBP (бензилбутилфталат) и другие органические соединения из класса фталатов в недавнем прошлом активно использовались в промышленности в качестве пластификаторов — добавок, повышающих эластичность пластика и облегчающих его дальнейшую переработку и обработку. В последние годы их использование было резко сокращено по всему миру из-за того, что данные соединения вызывают сбои в работе печени, почек, поджелудочной железы и других органов.