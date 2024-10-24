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Врач Мильчакова дала ростовчанам советы по уходу за ушами

Врач-сурдолог Мильчакова рассказала, как правильно ухаживать за ушами.

Источник: Комсомольская правда

Врач Мильчакова дала советы по уходу за ушами. Об этом этом сообщили Инфо24 со ссылкой на врача-сурдолога Анастасию Мильчакову.

По словам специалиста, самым безопасным методом чистки ушей является мизинец. Если использовать ватные палочки, то можно повредить нежную и хрупкую барабанную перепонку. Специалист рассказала, что природа задумала так, что сера постепенно выходит наружу сама.

— Я не требую от пациентов чистить уши ежедневно, или, скажем, один раз в неделю. Однако у некоторых людей существует склонность к повышенному образованию серы в ушах. Это приводит к появлению серных пробок, — рассказала специалист.

Врач также отметила, что серу ватными палочками можно убирать только по краям ушного прохода. Делать это нужно внимательно и аккуратно.