В сети появилась видеозапись с фейковым обращением министра образования Башкирии

Минобр попросил граждан не поддаваться на провокации, сохранять бдительность и доверять только проверенным источникам информации. Все официальные данные, подчеркнули в ведомстве, размещаются на сайте Министерства образования и науки Башкирии, а также на официальных страницах ведомства в социальных сетях.