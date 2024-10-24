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В сети появилась видеозапись с фейковым обращением министра образования Башкирии

В Башкирии распространили видео с фейковой речью главы Минообра.

Источник: Комсомольская правда

В социальных сетях и Telegram-каналах распространилось видео с фейковым обращением исполняющего обязанности главы Министра образования и науки Башкирии Ильдара Мавлетбердина. Об этом рассказала пресс-служба ведомства.

Лже-министр сообщил о якобы запуске образовательной программы для детей и их родителей. Власти заверили, что запись является монтажом, сделанным с помощью «современных “инструментов”.

Минобр попросил граждан не поддаваться на провокации, сохранять бдительность и доверять только проверенным источникам информации. Все официальные данные, подчеркнули в ведомстве, размещаются на сайте Министерства образования и науки Башкирии, а также на официальных страницах ведомства в социальных сетях.

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