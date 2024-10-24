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Синоптики рассказали, что днем 25 октября в Беларуси будет от +7 до +13 тепла

25 октября в Беларуси будет тепло и преимущественно без осадков.

Источник: Комсомольская правда

В пятницу 25 октября в Беларуси ожидается теплая погода, преимущественно без осадков, сообщает pogoda.by.

25 октября в Беларуси ожидается облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков.

Ночью и утром местами будет сгущаться туман. Ветер прогнозируется от слабого до умеренного.

Температура воздуха минимальная ночью +3..+9, по юго-западу страны она составит 0..+2. А днем максимальная температура будет +7..+13.

Ранее мы писали, что белорусы будут отдыхать четыре дня подряд в ноябре 2024.

Еще в Беларуси средняя зарплата превысила 2313 рублей, а в Минске — 3058 рублей.

Кроме того, прочитайте, что теплая погода до +17 и без дождей ожидается в Беларуси до конца октября: «Температура выше положенной на 2−4 градуса».