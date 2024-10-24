«Поставил ваш голос на будильник!»: Как ростовский бизнесмен взорвал соцсети и стал мемом про «лавандовый раф»

— Добрый день, друзья! Хороший солнечный день, и облака красивые. Я всем желаю улыбки, всем желаю хорошего настроения. Помните об улыбке. Помните о том, что солнце — это и есть улыбка. Что в каждом из нас может жить улыбка, может жить солнце. Надо радоваться себе, миру вокруг.