«Поставил ваш голос на будильник!»: Как ростовский бизнесмен взорвал соцсети и стал мемом про «лавандовый раф»

Бизнесмен Николай Василенко, совладелец одного из элитных ростовских ресторанов, прославился в соцсетях. Сеть взорвали видео предпринимателя, на которых он широко улыбается и умиротворяющим голосом рассказывает о своей жизни, рассуждает о литературе и стиле. Пользователи уже окрестили дружелюбного блогера «лавандовым рафом» и «котом Леопольдом».
«ПОПУЛЯРИЗАТОР СТИХА И ПРОЗЫ».
Сам предприниматель называет себя бизнесменом и «литературным человеком».
— Популяризатор стиха, прозы и обязательно вслух. Люблю и уважаю слово, — говорится на его официальной странице.
Практически ежедневно Василенко призывает подписчиков радоваться жизни, замечать хорошее и, самое главное, улыбаться.
— Добрый день, друзья! Хороший солнечный день, и облака красивые. Я всем желаю улыбки, всем желаю хорошего настроения. Помните об улыбке. Помните о том, что солнце — это и есть улыбка. Что в каждом из нас может жить улыбка, может жить солнце. Надо радоваться себе, миру вокруг.
Блогер часто записывает видео по дороге по делам. Фото: соцсети Николая Василенко.
Любит предприниматель и поговорить о литературе, поделиться мыслями о прочитанном. А еще — призывает всех читать и любить классику.
— Посидеть, почитать, помыслить, осветлить душу хорошей книгой. Важным мастером — гигантом Львом Николаевичем. Воскресенье — весь день в нем. Тяжело и хорошо, и светло, и тепло, и грустно, и больно.
Бизнесмен показывает уютную обстановку у себя дома. Фото: соцсети Николая Василенко.
— Как раненая птица — Катя Маслова — хорошая аллегория! И я был подстреленной птицей не однажды в жизни. Мне помогли и Достоевский, и Толстой, и Бог бесспорно. Идите к слову, идите к книге своим путем. Я — только лишь небольшой толчок.
«ВЫ — ГЛОТОК СПЛОКОЙСТВИЯ И РАДОСТИ».
Николай Василенко раньше был известен в узких кругах. В 90-е он зарабатывал торговлей, потом — производил алкоголь. Сейчас, согласно открытым источникам, предприниматель занимается арендой недвижимости, а также ресторанным бизнесом.
У блогера есть лабрадор Николь. Фото: соцсети Николая Василенко.
Теперь же предпринимателя можно с уверенностью назвать блогером. На его аккаунт подписано более 300 тысяч подписчиков. Каждый пост набирает сотни комментариев, многие — и больше тысячи. Большинство восхищаются позитивным настроем, грамотной речью и манерами ростовчанина.
— Это просто бальзам, амбассадор доброты и интеллекта.
— Без шуток, но вы создали самый настоящий прецедент. Буквально просто улыбаясь и говоря «какой хороший день», вы заставили обсуждать себя весь интернет! Причем что самое невероятное — в максимально позитивном ключе!
Ростовчанин делится с подписчиками своими образами. Фото: соцсети Николая Василенко.
На странице предпринимателя действительно практически нет негативных комментариев. Наоборот. Люди удивляются, как мужчина просто заражает их своим спокойствием.
— Вы — глоток спокойствия, доброты и радости! Продолжайте!
— Поставил ваш голос на будильник. Отключил остальные девять!