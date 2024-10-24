Юрист Кузьмина предупредила ростовчан об опасном способе расчета за товары

Ростовчанам рассказали об опасном способе расчета за товары. Об этом сообщили NEWS.ru со ссылкой на юриста Елену Кузьмину. Специалист рассказала, что перевод денег на банковскую карту физического лица при покупке товаров стал привычным явлением в нашей жизни. Однако это содержит много рисков.