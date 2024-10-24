Юрист Кузьмина предупредила ростовчан об опасном способе расчета за товары

Ростовчанам рассказали об опасном способе расчета за товары. Об этом сообщили NEWS.ru со ссылкой на юриста Елену Кузьмину. Специалист рассказала, что перевод денег на банковскую карту физического лица при покупке товаров стал привычным явлением в нашей жизни. Однако это содержит много рисков.
— При переводе денег на карту физического лица покупатель фактически выпадает из правового поля закона «О защите прав потребителей». Когда же деньги переводятся на карту частного лица, никаких правовых гарантий у покупателя не остается — он может рассчитывать только на порядочность продавца, — рассказала юрист.
Отметим, что в отличие от оплаты по карте, где существует механизм возвратного платежа, при переводе через систему быстрых платежей оспорить такую операцию практически невозможно. Поэтому покупателям стоит быть внимательнее.