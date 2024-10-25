Переменная облачность и без осадков: о погоде на пятницу и выходные

«В ночные и утренние часы местами будет сгущаться туман. Ветер западный, северо-западный от слабого до умеренного. Температура воздуха минимальная ночью +3..+9°С, по юго-западу страны она составит 0..+2°С, максимальная днем +7..+13°С. Атмосферное давление существенно не изменится», — сказано в сообщении на сайте ведомства.
Кроме того, там приведен прогноз на выходные дни.
Так, в субботу, 26 октября, все также продолжится влияние области повышенного атмосферного давления и лишь днем по северо-западу скажется влияние фронтального раздела, который начнет смещаться с территории Польши на Беларусь.
Все также будет облачно с прояснениями и сухо, дожди пройдут местами лишь в северо-западной половине страны и отличаться кратковременностью. Ночью и утром в отдельных районах не обойдется без слабых туманов и гололеда. Ветер ожидается южной четверти умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха минимальная ночью составит от −2°С по юго-западу до +6°С по востоку страны, максимальная днем +8..+15°С.
Что касается воскресенья, то ночью сохранится влияние атмосферного фронта, смещающегося на Смоленскую область, а днем республика окажется в области повышенного атмосферного давления, рассказали в Белгидромете.
Ночное время суток отличится небольшими дождями, днем — почти без осадков. Согласно прогнозу, ветер будет южной четверти умеренный. Температура воздуха минимальная ночью составит +1..+7°С, а максимальная днем — от +9 до +16°С.