Переменная облачность и без осадков: о погоде на пятницу и выходные

Все также будет облачно с прояснениями и сухо, дожди пройдут местами лишь в северо-западной половине страны и отличаться кратковременностью. Ночью и утром в отдельных районах не обойдется без слабых туманов и гололеда. Ветер ожидается южной четверти умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха минимальная ночью составит от −2°С по юго-западу до +6°С по востоку страны, максимальная днем +8..+15°С.