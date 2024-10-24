«Избивает в присутствии ребенка»: уфимка пожаловалась Бастрыкину на бывшего мужа

По словам женщины, уже долгое время мужчина преследует ее и их трехлетнюю дочь, а также собирает сведения об их частной жизни. При каждой встрече он ведет себя неадекватно, оскорбляет и избивает уфимку прямо на глазах ребенка и угрожает убийством. Агрессора все еще не привлекли к ответственности. Обеспокоенная женщина выразила опасения за свою безопасность, а также за психическое здоровье дочки.