«Избивает в присутствии ребенка»: уфимка пожаловалась Бастрыкину на бывшего мужа

Жительница Уфы записала видеообращение председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину, в котором пожаловалась на бывшего мужа.
По словам женщины, уже долгое время мужчина преследует ее и их трехлетнюю дочь, а также собирает сведения об их частной жизни. При каждой встрече он ведет себя неадекватно, оскорбляет и избивает уфимку прямо на глазах ребенка и угрожает убийством. Агрессора все еще не привлекли к ответственности. Обеспокоенная женщина выразила опасения за свою безопасность, а также за психическое здоровье дочки.
СК Башкирии начал процессуальную проверку по факту обращения. Бастрыкин поручил главе ведомства Владимиру Архангельскому доложить о ее промежуточных результатах и принятом по итогам решении.
— Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства, — заявили в Следкоме.
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