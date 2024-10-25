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Из-за ремонта моста на два дня почти остановится железнодорожное движение в сторону Бреста

С 31 октября по 1 ноября добраться по «железке» из Минска до Бреста будет сложно. В БелЖД сообщили, что из-за ремонта моста на станции Лесная многие поезда будут следовать только до Барановичей, а некоторые вообще отменят.

Источник: rw.by

Это, в частности, касается поездов межрегиональных линий бизнес-класса. Большинство из них пойдут только до Барановичей. А поезда региональных линий экономкласса Брест — Барановичи — Брест будут курсировать с измененным расписанием и только до станции Доманово.

Самое интересное, что такая же «сложная судьба» ждет и международные маршруты. Так, поезда между Брестом и Санкт-Петербургом отправлением 30 и 31 октября пойдут через Лунинец и Барановичи-Полесские.

А поезд № 28/27 Брест — Москва отправлением из Москвы 30 октября в 23:37 вообще будет следовать только до станции Барановичи-Полесские. Оттуда он отправится обратно в Москву 31 октября в 21:54.

В БелЖд также сообщили, что 29 октября из-за планового ремонта дороги отдельные поезда в сторону Орши тоже будут следовать измененным расписанием, или будут отменены. Пассажиров просят уточнять расписание на эти дни.