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Для грузовиков на границе с Польшей установили новый порядок регистрации

С 25 октября для грузовых автомобилей, пересекающих белорусско-польскую границу в пункте пропуска «Козловичи», изменили правила регистрации. Как сообщили в Гостаможкомитете, теперь водителям не обязательно ждать своей очереди на границе. Они могут остановиться на любой парковке в Бресте.

Источник: ГТК

Правила похожи на те, что недавно установили для легковых автомобилей в пункте пропуска «Брест». Теперь водителю нужно зарегистрироваться в одном из восьми установленных мест в Бресте и Брестском районе. А до 15:00 25 октября это возможно еще и в зоне ожидания перед пунктом пропуска «Козловичи».

После этого можно переехать на любую парковку и отслеживать свой статус на сайте оператора зоны ожидания mon.declarant.by/zone. Есть также платная услуга СМС-оповещения.

Главное, что после получения СМС или появления на сайте оператора информации о вызове в пункт пропуска автомобиль должен прибыть туда в течение двух часов. Иначе регистрацию аннулируют.

В Гостаможкомитете также предупредили, что водители, которые осуществляют перецепку или перегрузку, могут регистрироваться в очереди только после завершения этих операций.

В пограничном пункте пропуска «Брест» появились зона отдыха и фуд-трак.

таможня