Для грузовиков на границе с Польшей установили новый порядок регистрации

Правила похожи на те, что недавно установили для легковых автомобилей в пункте пропуска «Брест». Теперь водителю нужно зарегистрироваться в одном из восьми установленных мест в Бресте и Брестском районе. А до 15:00 25 октября это возможно еще и в зоне ожидания перед пунктом пропуска «Козловичи».