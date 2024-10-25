Для грузовиков на границе с Польшей установили новый порядок регистрации

Правила похожи на те, что недавно установили для легковых автомобилей в пункте пропуска «Брест». Теперь водителю нужно зарегистрироваться в одном из восьми установленных мест в Бресте и Брестском районе. А до 15:00 25 октября это возможно еще и в зоне ожидания перед пунктом пропуска «Козловичи».
После этого можно переехать на любую парковку и отслеживать свой статус на сайте оператора зоны ожидания mon.declarant.by/zone. Есть также платная услуга СМС-оповещения.
Главное, что после получения СМС или появления на сайте оператора информации о вызове в пункт пропуска автомобиль должен прибыть туда в течение двух часов. Иначе регистрацию аннулируют.
В Гостаможкомитете также предупредили, что водители, которые осуществляют перецепку или перегрузку, могут регистрироваться в очереди только после завершения этих операций.
В пограничном пункте пропуска «Брест» появились зона отдыха и фуд-трак.