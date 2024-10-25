Как гандбольный клуб «Воронеж» влез в долги

Как известно, накануне, 23 октября, игроки и тренеры гандбольного клуба «Воронеж» обратились к губернатору Александру Гусеву на фоне 4-месячной задержки зарплаты. Мол, сил терпеть больше нет, кормить семьи нечем. Если с ними не рассчитаются до 27 октября, то якобы на гандболе уровня Суперлиги в Воронеже можно ставить крест. Нечасто встретишь, когда игровой клуб регионального масштаба ставит ультиматум губернатору. К примеру, в 2021-м году к Гусеву за помощью обращался воронежский «Буран». Никакими ультиматумами там и не пахло. Попросили, власти откликнулись. Тут же все иначе. Почему? На этот и другие вопросы попыталась ответить «Комсомолка».
От «Энергии» до «Воронежа».
В Воронеже гандбол пользуется популярностью еще с прошлого века, когда в 1996 году была основана «Энергия». С 1998 года воронежцы дебютировали в Суперлиге, в сезонах-2000/01 и 2001/02 становились бронзовыми призерами. Провели три кампании в рамках европейского Кубка кубков, всякий раз добираясь до ТОП-8 лучших клубов Старого света.
Первые финансовые проблемы накрыли клуб в 2011 году: гандболистам на протяжении семи месяцев не платили зарплату. Тогда власти региона пообещали оказать помощь и слово сдержали. В 2014 году «Энергию» от вылета из Суперлиги спасло снятие «Нары из-за финансовых проблем. Кому-то было хуже, чем нам. В январе 2015 года “Энергия” снялась с Кубка страны. А в ноябре того года игроки получили последнюю зарплату. В 2017 году клуб провел акцию по сбору средств, 30 апреля воронежцы провели последний матч в своей истории — выиграли в Ростове у “ДГТУ-Лидера”.
Гандбольный клуб «Воронеж» основали в 2020 году на базе «ВГТУ-Воронежа». В сезоне-2020/21 наши земляки стали четвертыми в высшей лиги, в следующей кампании — третьими. В сезоне-2022/23 «Воронеж» попал в стыки, где уступил омскому «Скифу». Но уже в турнире-2023/24 подопечные Владислава Калараша триумфально вышли в Суперлигу с первого места, став самым посещаемым клубом турнира. Казалось, все хорошее только впереди. Но не прошло и двух месяцев с начала сезона, как наш клуб оказался на грани расформирования. Что же произошло?
Когда желания не соответствуют возможностям.
Герои советской комедии «Операция “Ы” и другие приключения Шурика» сделали крайне популярным тост про соответствие желаний и возможностей. То ли в гандбольном клубе «Воронеж» этот фильм не смотрели, то ли решили избрать иной подход, но пока несоответствие очевидно. На вчерашнее открытое письмо гандбольного клуба региональный министр спорта Павел Чибисов заверил, что власти Воронежской области в этом сезоне существенно превысили поддержку «Воронежа» в сравнении с кампанией-2023/24. И это не смотря на тот факт, что учредителем клуба является частное лицо. Чибисов пожурил гандболистов за попытку решить вопрос при помощи ультиматума, и его понять можно. Но по информации «КП», существовало некое джентельменское соглашение между руководством «Воронежа» и правительством региона.
Вместо 300 миллионов получили 14.
Клуб не просто так взял с потолка ту сумму, которую якобы не хватает для безбедного существования. По одной из версий, во время празднования выхода «Воронежа» в Суперлигу между представителем власти и клуба состоялся кулуарный разговор о том, что гандболистов в беде не бросят. Что имелось в виду неясно, и точные цифры не оговаривались. Когда же дело дошло до согласования бюджета на сезон-2024/25, возникла ситуация, которая не разрешилась до сих пор. Как сообщили «КП» в ГК «Воронеж», они просили у правительства 120 миллионов, обещая вложить свои 65. Но в итоге из бюджета клуб получил только 14 миллионов, а спонсоры пошли на понятную. По данным «КП», «Воронеж» просил не 120, а 300. Но это уже не принципиально. То есть выходит, что клуб и власти пожали друг другу руки, не обсудив даже примерных цифр. Когда дело дошло до конструктива, все рухнуло. Теперь существует 4-месячная задолженность по зарплате, и велик шанс, что игра с «Каустиком», намеченная на 27 октября, может стать последней для воронежского клуба.
Вопросы к ГК «Воронеж».
Стоит озвучить четыре резонных вопроса, которые могут возникнуть у тех, кто хоть немного знаком с ситуацией вокруг ГК «Воронеж». Повторимся, что все эти вопросы актуальны на фоне областного финансирования в 14 миллионов.
Первый. Зачем клуб подписывал двух сербов? Они уже уехали, осознав, что денег им не видать.
Второй. Зачем в высшую лигу заявили вторую команду «Воронеж-Юниор»?
Третий. Зачем провели ребрендинг? Его стоимость обошлась, по разным оценкам, в 300 — 500 тысяч рублей.
Четвертый. Зачем в медиаштаб клуба включили десять человек, если у того же «Факела» их порядка восьми?
И дубль, и ребрендинг, и качественные легионеры, и медиаштаб важны и нужны. Но очевидно, что каждую из этих статей можно было сократить или отказаться от них. По крайней мере, в первом сезоне в Суперлиге. Но клуб решил иначе и теперь поставил вопрос ребром. Слово за губернатором.
Кстати, к процессу сегодня подключился и региональный Следком.
Как делится бюджетный пирог?
До этого сезона большая часть средств на игровые виды спорта из областного бюджета шла на футбольный «Факел» (на третью кампанию в РПЛ выделили порядка 300 миллионов) и хоккейный «Буран» (в этот раз «ураганным» дали 100 миллионов, но гандболисты рапортуют о 200). В любом случае, аппетиты гандбольного клуба нешуточные. Даже если 300 миллионов — это чья-то утка, то и 120 — сумма внушительная. И как обычно это бывает при дележе бюджетного пирога, если кому-то увеличивают финансирование, то от кого-то его отрезают. Так что нельзя исключать вариант, при котором нежелание властей идти на уступки гандболистам лоббируют представители «Факела» и «Бурана». Только бизнес, ничего личного.
Что дальше?
С одной стороны, учредитель ГК «Воронеж» Александр Стребков поставил ультиматум властям, игроки и тренеры его поддержали. С другой стороны, чуть позже Стребков сообщил о готовности передать клуб региону, лишь бы он сохранил свое существование. Так что никакого криминала. Какой выбор сделает Чибисов и региональное правительство, не ясно. Возможно уже завтра, 25 октября, или накануне игры с «Каустиком» министр попытается переубедить тренеров и игроков не делать необдуманных шагов. Но и это неочевидно. Если Стребков не блефует, а Воронежская область хочет сохранить клуб Суперлиги, то болельщикам (а именно ради них все это затевалось) нечего переживать. В ближайшие дни точно что-то да прояснится.
Уйти красиво или двигаться дальше?
Кстати, в любом случае, боссы «Воронежа» выиграют после субботней игры. Во вчерашнем письме речь шла о том, что матч с «Каустиком», в котором хозяева, скорее всего, победят, может стать последним. И уйти после победы — это красиво, это запомнится надолго. Если же хотя бы частично задолженность по зарплате будет погашена, то и тут Стребков окажется победителем.
Другое дело, что ультиматум ГК — не самый правильный ход, пусть и логичный. И если власти дадут слабину (выполнят все требования), то уже через пару лет прецедент может повториться. Так что вся спортивная общественность региона с замиранием сердца ждет продолжения стартовавшего накануне шоу «Гандболисты vs губернатор/министр». Главное, чтобы болельщики не проиграли. А они уже тоже в деле — обратились с призывом о помощи к председателю Высшего Совета Федерации гандбола России Сергею Шишкареву.