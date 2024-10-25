Как гандбольный клуб «Воронеж» влез в долги

Клуб не просто так взял с потолка ту сумму, которую якобы не хватает для безбедного существования. По одной из версий, во время празднования выхода «Воронежа» в Суперлигу между представителем власти и клуба состоялся кулуарный разговор о том, что гандболистов в беде не бросят. Что имелось в виду неясно, и точные цифры не оговаривались. Когда же дело дошло до согласования бюджета на сезон-2024/25, возникла ситуация, которая не разрешилась до сих пор. Как сообщили «КП» в ГК «Воронеж», они просили у правительства 120 миллионов, обещая вложить свои 65. Но в итоге из бюджета клуб получил только 14 миллионов, а спонсоры пошли на понятную. По данным «КП», «Воронеж» просил не 120, а 300. Но это уже не принципиально. То есть выходит, что клуб и власти пожали друг другу руки, не обсудив даже примерных цифр. Когда дело дошло до конструктива, все рухнуло. Теперь существует 4-месячная задолженность по зарплате, и велик шанс, что игра с «Каустиком», намеченная на 27 октября, может стать последней для воронежского клуба.