Тыквенный праздник устроят в волгоградском ЦПКиО 27 октября

Осеннее настроение волгоградцам и гостям города создаст праздник «Тыква — королева осени». Мероприятие начнется 27 октября в 13.00 у главной сцены Центрального парка культуры и отдыха.
Все желающие смогут бесплатно поучаствовать в одном или нескольких конкурсах. К примеру, жителям Волгограда предлагают нарядиться тыквой или самим сделать костюм в подобном стиле, приготовить из самого осеннего овоща вкусное блюдо или сделать из него необычную поделку.
Как сообщает администрация парка, гостей будет ждать интерактивная программа, встреча с Бабой-ягой и тематические мастер-классы «Тыквы много не бывает». Вход свободный.