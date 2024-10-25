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Тыквенный праздник устроят в волгоградском ЦПКиО 27 октября

Для гостей подготовили тематическую фотозону, веселые конкурсы, игры и другие развлечения.

Источник: Freepik

Осеннее настроение волгоградцам и гостям города создаст праздник «Тыква — королева осени». Мероприятие начнется 27 октября в 13.00 у главной сцены Центрального парка культуры и отдыха.

Все желающие смогут бесплатно поучаствовать в одном или нескольких конкурсах. К примеру, жителям Волгограда предлагают нарядиться тыквой или самим сделать костюм в подобном стиле, приготовить из самого осеннего овоща вкусное блюдо или сделать из него необычную поделку.

Как сообщает администрация парка, гостей будет ждать интерактивная программа, встреча с Бабой-ягой и тематические мастер-классы «Тыквы много не бывает». Вход свободный.

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