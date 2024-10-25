Тыквенный праздник устроят в волгоградском ЦПКиО 27 октября

Все желающие смогут бесплатно поучаствовать в одном или нескольких конкурсах. К примеру, жителям Волгограда предлагают нарядиться тыквой или самим сделать костюм в подобном стиле, приготовить из самого осеннего овоща вкусное блюдо или сделать из него необычную поделку.