Что можно и нельзя делать в день Прова 25 октября, который называют Звездочет

Православная церковь 25 октября вспоминает святых Прова и Андроника. В народе принято праздновать день Прова. Однако существует еще одно название — Андрон Звездочет. В указанный день было принято наблюдать за звездным небом, чтобы узнать погоду, а также урожай.
Что нельзя делать 25 октября.
Не рекомендуется обижать животных. Согласно приметам, обидчика может ждать большое разочарование. Под запретом громкий смех, так как он может обернуться слезами. День не подходит для того, чтобы заниматься домашними делами, уборкой. Также не стоит делать ремонт.
Что можно делать 25 октября.
По традиции, в день Прова смотрели за звездами. Если они светили ярко, то это указывало на мороз. В том случае, если звезды были тусклыми, то ждали похолодания. Кроме того, заметив падающую звезду, старались загадать желание, которое непременно сбудется.
Согласно приметам, северный ветер говорит о похолодании, а южный — о потеплении. На пасмурную погоду указывает переменный ветер. Гром 25 октября предупреждает о короткой, теплой зиме без снега.
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