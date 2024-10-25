«Все что, у меня есть я заработала сама, в том числе моя голову холодной водой в туалетах!» Белорусская супермодель Евгения Катова жестко ответила хейтерам

Известная белорусская модель Евгения Катова неожиданно жестко ответила на критику в свой адрес.
Уроженка Борисова к своим к своим тридцати успела очень и очень многое: Mugler, Dolce & Gabbana, Marc Jacobs, Moschino, Cushnie et Ochs — это далеко не полный перечень дизайнеров и модных брендов, в показах которых принимала участие белоруска.
Число фолловеров белоруски исчисляется сотнями тысяч. Фото: личная страница Евгении Катовой в соцсети.
А еще Евгения, на страницу которой в одной из соцсетей подписано без малого 400 тысяч фолловеров, не так давно призналась, какие, назовем это так, собственные социальные роли для являются наиболее значимыми в настоящее время: «Модель, мама, теперь чуть-чуть блогер».
Ну, раз блогер, то и рубрику «вопрос — ответ» нужно в соцсети проводить периодически, что Евгения и сделала не так давно, предложив фолловерам задавать любые вопросы.
Приглашение к диалогу было проиллюстрировано вот так. Фото: личная страница Евгении Катовой в соцсети.
Эти самые вопросы Женя тотчас начала получать. Выглядит Женя совершенно роскошно, ее точеной фигуре можно только (по- белому) позавидовать. Секрет стройности — просто и состоит в случае Евгении в двух моментах. Первый — хорошая генетика.
Важный фактор стройности — генетика. Фото: личная страница Евгении Катовой в соцсети.
Второй фактор — «правильное питание и занятия спортом». Здесь Женя, как она сама констатировала, «Америку не открыла».
Евгения была максимально искренна. Фото: личная страница Евгении Катовой в соцсети.
Если говорить о конкретике, то супермодель отметила: спортзал в ее жизни присутствует давно и регулярно, посещает она его как минимум два раза в неделю.
Спорт в жизни белоруски присутствует на постоянной основе. Фото: личная страница Евгении Катовой в соцсети.
Дальше были вопросы о красоте: Евгения без обиняков показала ту декоративную косметику, которую считает наилучшей для себя и могла бы порекомендовать подписчицам.
С этим списком — хоть сейчас в магазин. Фото: личная страница Евгении Катовой в соцсети.
Дальше спросили о личном: у Евгении и ее супруга подрастает сын Мирон, который появился на свет в феврале 2023 года. Думает ли Женя о втором ребенке? Как выяснилось, такие планы есть, нюанс — «точно хочу разницу 4−5 лет у детей».
У пары подрастает сын Мирон. Фото: личная страница Евгении Катовой в соцсети.
Были и вопросы о профессии. Началось все вполне благожелательно. У Евгении спросили, проходила ли она когда-нибудь кастинг на ангела Victoria’s Secret? Как оказалось, белоруска три раза доходила до финальной стадии отбора, но пока удача ей не улыбнулась в полной мере. Впрочем, Евгения по этому поводу не расстраивается.
Вопросы о профессии тоже были. Фото: личная страница Евгении Катовой в соцсети.
Казалось бы, беседа с фолловерами оказалась вполне себе приятной. Но притаившийся хейтер только и ждал, кажется, возможности выскочить из-за угла.
«Вам повезло. Человек без образования, но живет хорошо», — такой была реплика.
Евгения, которая, к примеру, регулярно фигурирует в официальном аккаунте легенды моды Джорджио Армани, могла бы, собственно говоря, отреагировать на этот выпад ледяным молчанием. Но — нет.
Белоруска неоднократно принимала участие в показах Армани. Фото: личная страница Евгении Катовой в соцсети.
«Все! Что у меня есть я заслужила и заработала. Бессонными ночами и мытьем головы в туалетах холодной водой», — написала Евгения, проиллюстрировав обратную сторону жизни супермодели весьма красноречивой фотографией.
Жизнь модели, особенно начинающей, это не только дефиле по подиумам, но и жесткие условия кастингов. Фото: личная страница Евгении Катовой в соцсети.
Фолловеры такую искренность Евгении только что и могли оценить — поддерживающими сердцами.
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