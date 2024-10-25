«Все что, у меня есть я заработала сама, в том числе моя голову холодной водой в туалетах!» Белорусская супермодель Евгения Катова жестко ответила хейтерам

Были и вопросы о профессии. Началось все вполне благожелательно. У Евгении спросили, проходила ли она когда-нибудь кастинг на ангела Victoria’s Secret? Как оказалось, белоруска три раза доходила до финальной стадии отбора, но пока удача ей не улыбнулась в полной мере. Впрочем, Евгения по этому поводу не расстраивается.