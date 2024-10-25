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«Все что, у меня есть я заработала сама, в том числе моя голову холодной водой в туалетах!» Белорусская супермодель Евгения Катова жестко ответила хейтерам

Белорусская модель и муза Армани Евгения Катова ответила на критику хейтеров.

Источник: Комсомольская правда

Известная белорусская модель Евгения Катова неожиданно жестко ответила на критику в свой адрес.

Уроженка Борисова к своим к своим тридцати успела очень и очень многое: Mugler, Dolce & Gabbana, Marc Jacobs, Moschino, Cushnie et Ochs — это далеко не полный перечень дизайнеров и модных брендов, в показах которых принимала участие белоруска.

Число фолловеров белоруски исчисляется сотнями тысяч. Фото: личная страница Евгении Катовой в соцсети.

А еще Евгения, на страницу которой в одной из соцсетей подписано без малого 400 тысяч фолловеров, не так давно призналась, какие, назовем это так, собственные социальные роли для являются наиболее значимыми в настоящее время: «Модель, мама, теперь чуть-чуть блогер».

Ну, раз блогер, то и рубрику «вопрос — ответ» нужно в соцсети проводить периодически, что Евгения и сделала не так давно, предложив фолловерам задавать любые вопросы.

Приглашение к диалогу было проиллюстрировано вот так. Фото: личная страница Евгении Катовой в соцсети.

Эти самые вопросы Женя тотчас начала получать. Выглядит Женя совершенно роскошно, ее точеной фигуре можно только (по- белому) позавидовать. Секрет стройности — просто и состоит в случае Евгении в двух моментах. Первый — хорошая генетика.

Важный фактор стройности — генетика. Фото: личная страница Евгении Катовой в соцсети.

Второй фактор — «правильное питание и занятия спортом». Здесь Женя, как она сама констатировала, «Америку не открыла».

Евгения была максимально искренна. Фото: личная страница Евгении Катовой в соцсети.

Если говорить о конкретике, то супермодель отметила: спортзал в ее жизни присутствует давно и регулярно, посещает она его как минимум два раза в неделю.

Спорт в жизни белоруски присутствует на постоянной основе. Фото: личная страница Евгении Катовой в соцсети.

Дальше были вопросы о красоте: Евгения без обиняков показала ту декоративную косметику, которую считает наилучшей для себя и могла бы порекомендовать подписчицам.

С этим списком — хоть сейчас в магазин. Фото: личная страница Евгении Катовой в соцсети.

Дальше спросили о личном: у Евгении и ее супруга подрастает сын Мирон, который появился на свет в феврале 2023 года. Думает ли Женя о втором ребенке? Как выяснилось, такие планы есть, нюанс — «точно хочу разницу 4−5 лет у детей».

У пары подрастает сын Мирон. Фото: личная страница Евгении Катовой в соцсети.

Были и вопросы о профессии. Началось все вполне благожелательно. У Евгении спросили, проходила ли она когда-нибудь кастинг на ангела Victoria’s Secret? Как оказалось, белоруска три раза доходила до финальной стадии отбора, но пока удача ей не улыбнулась в полной мере. Впрочем, Евгения по этому поводу не расстраивается.

Вопросы о профессии тоже были. Фото: личная страница Евгении Катовой в соцсети.

Казалось бы, беседа с фолловерами оказалась вполне себе приятной. Но притаившийся хейтер только и ждал, кажется, возможности выскочить из-за угла.

«Вам повезло. Человек без образования, но живет хорошо», — такой была реплика.

Евгения, которая, к примеру, регулярно фигурирует в официальном аккаунте легенды моды Джорджио Армани, могла бы, собственно говоря, отреагировать на этот выпад ледяным молчанием. Но — нет.

Белоруска неоднократно принимала участие в показах Армани. Фото: личная страница Евгении Катовой в соцсети.

«Все! Что у меня есть я заслужила и заработала. Бессонными ночами и мытьем головы в туалетах холодной водой», — написала Евгения, проиллюстрировав обратную сторону жизни супермодели весьма красноречивой фотографией.

Жизнь модели, особенно начинающей, это не только дефиле по подиумам, но и жесткие условия кастингов. Фото: личная страница Евгении Катовой в соцсети.

Фолловеры такую искренность Евгении только что и могли оценить — поддерживающими сердцами.

Ранее мы писали о том, что белорусский певец Дмитрий Колдун удивил фото с 63-летней Еленой Малышевой (артист по этому поводу даже неожиданно обратился к поклонницам).