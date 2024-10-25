Сказки — что ж: «Пришелец» в уральской глубинке и чудеса в «Огниво»

В прокат выходит новая сказка от режиссера «По щучьему велению» Александра Войтинского, вдохновленная произведением Ганса Христиана Андерсена «Огниво», но с переработанным сюжетом. Также в кинотеатрах начали показывать драму уральского режиссера Ивана Соснина «Пришелец» (участвовала в конкурсе 46-го ММКФ), комедию о семейном кризисе на грани фантастики «Встретимся вчера», кукольный мультфильм о взрослении «На всю катушку» и триллер про безумного психопата «Замри» со звездой «Американской истории ужасов». «Известия» — о том, что посмотреть в кино в предстоящий уикенд.
«Огниво» 6+
Режиссер: Александр Войтинский. В ролях: Роман Евдокимов, Ирина Старшенбаум, Антонина Бойко, Виталий Хаев, Михаил Трухин, Ян Цапник, Сергей Марин, Ольга Зайковская, Юрий Кузнецов, Ирина Горбачева.
Режиссер хита прошлого года, фильма «По щучьему велению» с Никитой Кологривым в образе Емели, Александр Войтинский выпускает новую сказку «Огниво». Главные роли в картине исполнили Роман Евдокимов, Ирина Старшенбаум, Антонина Бойко. История о волшебном огниве вдохновлена одноименной сказкой Ганса Христиана Андерсена, однако сюжет создатели картины серьезно переработали.
Молодой солдат вынужден отправиться в опасное путешествие, чтобы развеять чары коварного Лиходея, окутавшие маленькую девочку Дашу. Ему предстоит бороздить просторы верхом на механической лошади, летать по небу на воздушном шаре с путешественником-воздухоплавателем, бесконечно натыкаться на неприятности и противостоять злым силам.
«Пришелец» 12+
Режиссер: Иван Соснин. В ролях: Максим Стоянов, Алена Мирошникова, Татьяна Голубева-Сумарокова, Сергей Федоров, Ирма Арендт, Василина Маковцева, Александр Волхонский, Любовь Иванская, Алексей Щипанов, Дмитрий Гусев.
Добрая драма о чуде и вере в людей от уральского режиссера и сценариста Ивана Соснина, портфолио которого отличается как раз такими светлыми фильмами. Например, недавно он выпустил сериал «Юг» с Ярославом Могильниковым о наивном парне, который отправляется в путешествие по России в поисках отца. «Пришелец» — единственный российский фильм, который участвовал в основном конкурсе 46-го Московского международного кинофестиваля.
В центре сюжета слабослышащий парень Леша (Максим Стоянов) — чужой среди своих, будто с другой планеты, поэтому деревенские над ним посмеиваются. Чудак рисует круги на полях и сутками отчаянно пытается поймать сигнал внеземных цивилизаций. Но однажды тот, кто ему был так нужен, приходит — девочка Яна (Алена Мирошникова), которая зовет улететь вместе с ней и дает на раздумья четыре дня.
«Встретимся вчера» 16+
Режиссер: Александр Богуславский. В ролях: Артем Ткаченко, Аглая Тарасова, Ольга Тумайкина, Надежда Маркина, Алексей Золотовицкий, Алиса Стасюк, Ян Теплов.
Сюжет отечественной комедии «Встретимся вчера» о семейном кризисе на грани фантастики в чем-то отсылает к идеям «Дня сурка». Но в данном случае герои застревают не только во времени, но и в пространстве.
Сергей обзывает Аню больной, она его — токсиком. Словом, их брак настолько трещит по швам, что супруги решают развестись. Но сделать это непросто — пара невероятным образом оказывается в ловушке в собственной квартире. Как только кто-то из них выходит за дверь, он тут же снова оказывается в стенах дома. Варианта не найти общий язык у героев нет.
«Замри» 18+
Режиссеры: Брайан Нетто, Адам Шиндлер. В ролях: Келси Эсбиль, Финн Уиттрок, Дэниэл Френсис.
Триллер со звездой «Американской истории ужасов» Финном Уиттроком в роли психопата. В центре сюжета молодая девушка Айрис. Она потеряла всё — сына, семью и, кажется, вообще смысл жизни. Ценность существования ей предстоит осознать, став жертвой опытного маньяка. Злодей устраивает игру — он хищник, а Айрис — жертва, которой не суждено вырваться из лап преследователя. Психопат устраивает охоту за женщиной, накачав перед этим препаратом, который постепенно парализует ее тело. У Айрис есть совсем немного времени, чтобы убежать и спрятаться, пока она не окажется полностью обездвижена.
«На всю катушку» 12+
Режиссер: Кристина Дуфкова. В ролях: Хуго Ковач, Себастьян Поте, Агата Тандлерова, Катарина Хейнлейн, Татьяна Вильгельмова, Давид Новотны, Элишка Крженкова, Прокоп Зак, Эма Новотна, Матей Хавелка.
Очаровательный пластилиновый мультфильм о взрослении, первых чувствах и принятии себя, производство Чехии, Франции и Словакии. На экране кукольная анимация в сочетании с рисованной.
В центре сюжета не самый популярный в школе 12-летний подросток. После каникул он впервые обнаруживает, что все вдруг стали старше. Он не особо нравится противоположному полу, вдобавок его вечно донимают задиры. Проблем парню добавляет лишний вес. В итоге он находит мотивацию меняться, ведь на чашах весов оказываются любовь к себе и чувства к самой популярной девочке в школе.