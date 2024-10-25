Сказки — что ж: «Пришелец» в уральской глубинке и чудеса в «Огниво»

Триллер со звездой «Американской истории ужасов» Финном Уиттроком в роли психопата. В центре сюжета молодая девушка Айрис. Она потеряла всё — сына, семью и, кажется, вообще смысл жизни. Ценность существования ей предстоит осознать, став жертвой опытного маньяка. Злодей устраивает игру — он хищник, а Айрис — жертва, которой не суждено вырваться из лап преследователя. Психопат устраивает охоту за женщиной, накачав перед этим препаратом, который постепенно парализует ее тело. У Айрис есть совсем немного времени, чтобы убежать и спрятаться, пока она не окажется полностью обездвижена.