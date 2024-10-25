Где мои «Тачки»: второй сезон «Супер Ралли» покажут Илону Маску

— В Китае уже точно хотят показывать этот сериал, несколько анимационных студий борются сейчас за право, кто будет это делать. Надеюсь, что в марте уже состоится премьера. Прокат, наверное, будет во всех странах, но для меня приоритетна премьера в Юго-Восточной Азии. Китай, Южная Корея, Таиланд и всё остальное. Это один из самых больших рынков по вместительности зрителей. Сейчас непростая обстановка и не так просто какой-то наш творческий продукт там представить. Но я не сомневаюсь, что именно наш сериал, поскольку он все-таки затрагивает душу многих молодых ребят, будет интересен там, — добавил глава «АВМ Медиа».