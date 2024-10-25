Где мои «Тачки»: второй сезон «Супер Ралли» покажут Илону Маску

Премьера мультсериала «Супер Ралли. Тайна двух планет», который называют российским ответом американским «Тачкам», состоится в эфире программы «Спокойной ночи, малыши» 4 ноября, однако «Известия» увидели первые эпизоды за 10 дней до релиза. Это продолжение истории космического гонщика по имени БР и его команды, которая вышла в 2020 году. Второй сезон рассчитан уже на более взрослую аудиторию, поскольку затрагивает экологическую повестку. Новый мультсериал планируют показать в китайском эфире, а еще отправить главному адепту электрокаров Илону Маску. Специально для этого создатели готовят дублированную на английский язык версию.
Над вторым сезоном работали три года.
Прототипом главного героя «Супер Ралли» стал созданный российской компанией спортивный BR1 — победитель гонки «24 часа Ле-Мана» среди негибридных автомобилей. Первый сезон, вышедший в 2020 году, рассказывал о 12 болидах, живущих и тренирующихся на специальной базе в городе Техно-полис. Каждая из машин обладает своим уникальным характером и особым талантом. 24 эпизода, транслировавшиеся в эфире телеканала «Карусель», преподносились как наш ответ американской дилогии «Тачки», но в отличие от западного образца были рассчитаны на совсем юную аудиторию. Та, к слову, проект приняла тепло. Индустрия тоже: в том же году «Супер Ралли» признали лучшим анимационным сериалом премии «ТЭФИ-KIDS». Для студии «Меркатор Мульт» это стало стимулом к созданию более масштабного и взрослого проекта.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий КоротаевРуководитель программы развития российского автоспорта SMP Racing Борис Ротенберг во время пресс-показа первого российского анимационного сериала о гонках и суперкарах «Супер Ралли. Тайна двух планет».
— Четыре года назад вышел первый сезон «Супер Ралли». Он был неплохой, но команде хотелось большего. Мы хотели сделать сериал реально мирового уровня. Сериал, о котором будут говорить не только в стране, но также увидят по всему миру. Поэтому мы сразу пригласили к работе уникальную команду, которую возглавлял Борис Ротенберг — президент Федерации автомобильного спорта России. Пригласили чемпионов мира, а еще наша команда аниматоров, художников и авторов поехала на реальные гонки, чтобы передать это ощущение скорости, командной дружбы, ощущение конкуренции, — рассказал один из создателей сериала, президент «АВМ Медиа» Александр Митрошенков на пресс-конференции по случаю премьеры.
Пилот программы SMP Racing, бывший-пилот «Формулы-1», двукратный бронзовый призер гоночной серии GP2 и исполнительный директор Российской автомобильной федерации Сергей Сироткин считает, что ключевая цель мультфильма — привить интерес детям к автоспорту, потому что желание заниматься им должно сформироваться еще в юные годы.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев.
— Понятно, что даже картинг позволяет заниматься детям маленького возраста, но тем не менее есть некоторые ограничения. Нашей основной задачей в рамках этого мультика было сделать такую картину, которая с лучшей и правильной стороны показывала бы, что такое автоспорт. Другой вопрос: а как узнать, что можно заниматься автоспортом или картингом? Поэтому еще одна задача — сделать так, чтобы к моменту, когда детям уже можно приходить и заниматься профессиональным автоспортом, они знали об этом мире в общих чертах и у них была какая-то мотивационная составляющая, — сказал он журналистам.
Экологическая повестка — одна из важнейших в сюжете.
Над вторым сезоном работала команда из более чем 150 человек. В «Супер Ралли. Тайна двух планет» действие разворачивается в другой локации. Корабль с разумными автомобилями (здесь уже, вероятно, привет «Трансформерам») потерпел крушение на планете, напоминающей Марс.
Из плюсов — жить здесь можно, планета богата энергетическими кристаллами, которые заряжаются на Солнце и уже сами подзаряжают болиды. Из минусов — из-за особенностей орбиты новый дом удаляется от Солнца, а кристаллы становятся ограниченным ресурсом. Пока новое пристанище буквально находится на пороге глобального климатического кризиса, болиды сражаются за жизненно важные кристаллы в автогонках.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев.
В лучших законах драмы есть и протагонист, и его бывший друг, ставший злодеем. Женские персонажи тоже присутствуют, правда, снова второстепенные и самые слабые в команде. Болид по имени Хайги буквально говорит об этом во втором эпизоде, а в первом изо всех сил старается не уступить своему противнику в скорости. При этом в продолжении внимание юной аудитории обращают и на мировую повестку по теме сохранения природных ресурсов. Этот тренд в современных российских мультфильмах появляется всё чаще и не может не радовать.
— Многие идеи, которые заложены в этом анимационном сериале, — это идеи не XX или XXI века, это идеи уже XXII века, идеи будущего. Очень многое здесь связано с электрокарами. Когда мы создавали этот сериал, то в какой-то момент поняли, что он точно бы понравился Илону Маску. Мы хотим в ноябре после выборов в США отправить ему дублированный текст на английском языке, потому что там многие наши идеи совпадают с идеями Маска. Я читал одно из его интервью и был искренне удивлен, как он видит развитие своих ракет и автомобилей, — сказал Митрошенков.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий КоротаевПрезидент Трансконтинентальной медиакомпании Александр Митрошенков во время пресс-показа первого российского анимационного сериала о гонках и суперкарах «Супер Ралли. Тайна двух планет».
На вопрос корреспондента «Известий», появится ли в мультсериале электрокар Tesla Motors, которую возглавляет Маск, Митрошенков ответил отрицательно. Однако создатели хотели бы обсудить с американским предпринимателем концепцию третьего сезона. В планах у них продолжать и расширять проект. В 2025 году запланирован выпуск игр по вселенной «Супер Ралли». И это не случайно. Хрюша и Степашка — герои передачи «Спокойной ночи, малыши», в эфире которой и выходит «Супер Ралли» — одни из амбассадоров международного мультспортивного турнира «Игры будущего». А пока студия «Меркатор Мульт» ведет переговоры с китайскими партнерами по трансляции «Супер Ралли» в эфире Поднебесной.
— В Китае уже точно хотят показывать этот сериал, несколько анимационных студий борются сейчас за право, кто будет это делать. Надеюсь, что в марте уже состоится премьера. Прокат, наверное, будет во всех странах, но для меня приоритетна премьера в Юго-Восточной Азии. Китай, Южная Корея, Таиланд и всё остальное. Это один из самых больших рынков по вместительности зрителей. Сейчас непростая обстановка и не так просто какой-то наш творческий продукт там представить. Но я не сомневаюсь, что именно наш сериал, поскольку он все-таки затрагивает душу многих молодых ребят, будет интересен там, — добавил глава «АВМ Медиа».
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев.
При этом идею полнометражного мультфильма под стать «Тачкам» создатели «Супер Ралли» пока не рассматривают. Второй сезон состоит из 26 эпизодов. Премьерную серию покажут в эфире телеканала «Карусель» 4 ноября, затем эстафета перейдет телеканалам «Мульт», «Культура» и СТС. А уже в декабре второй сезон «Супер Ралли» можно будет увидеть в кинотеатрах в рамках проекта «Мульт в кино», где юным зрителям показывают на больших экранах новые серии любимых сериалов.