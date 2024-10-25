Ты просто Cosmoscow: смена локации не испортила ярмарку совриска

И всё же в первую очередь на Cosmoscow надо идти за отечественными работами. И сколь бы выгодно не были расположены те же иранцы (у самого входа), основное внимание всё равно притягивают экспонаты российских авторов. Да и можно ли пройти мимо, например, масштабного дебюта прославленного нижегородского арт-дуэта «Провмыза» в жанре фотопроекта (стенд галереи 9Б)? Мировое признание Сергей Проворов и Галина Мызникова завоевали своим видеоартом и перформансами, но теперь они решили поэкспериментировать с новым для себя жанром, и получилось визуально безупречное, эстетское размышление о тонкой грани между иллюзией и реальностью.