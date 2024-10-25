Ты просто Cosmoscow: смена локации не испортила ярмарку совриска

Деревянная карусель с лошадками из теста, изразцы, сделанные в деревенской печи, классики соцарта и иранские концептуалисты. В Москве стартовала ярмарка современного искусства Cosmoscow. И хотя добираться до нее теперь сложнее, здесь есть на что посмотреть даже людям, равнодушным к коллекционированию искусства. Обозреватель «Известий» посетил экспозицию в «Тимирязев Центре» одним из первых.
Уехали на север.
У Cosmoscow в этом году произошли сразу два серьезных изменения-переезда: во времени и в пространстве. Во-первых, «Экспоцентр» сменили на «Тимирязев Центр», что у метро «Петровско-Разумовская». И во-вторых, даты проведения сместились с традиционного сентября на конец октября. Оба решения удобства публике и профессионалам арт-бизнеса, конечно, не добавляют. Ненастная погода и удаленность от центра побуждают добираться на такси и личном транспорте, однако из-за пробок времени на дорогу приходится закладывать существенно больше.
Впрочем, поскольку Cosmoscow уверенно сохраняет статус главной российской ярмарки современного искусства, деваться некуда. К тому же, внутри в плане удобства теперь, пожалуй, даже лучше, чем прежде: очередей практически нет (разве что в зоне кафе), сама экспозиция стала просторнее и логичнее. Но главное, сохранился высокий уровень искусства и его репрезентации. Причем это не только первые имена отечественного совриска, но и зарубежные авторы.
Сразу несколько стендов выделено иранскому искусству. Причем для некоторых галерей из Тегерана это было первое участие в российских арт-событиях. Представители Artibition Gallery рассказали «Известиям», что самая дорогая работа из привезенных ими в Россию стоит $110 тыс.
— Это картина известного иранского художника Y.Z. Kami. Она изображает вид изнутри мечети вверх, а на куполе мы видим написанные арабской вязью отрывки из текстов персидского поэта Джалаладдина Руми, — пояснили сотрудники Artibition. Для сравнения: во много раз более крупный холст одного из родоначальников соцарта Александра Косолапова стоит €60 тыс. (или 6 млн рублей).
Начинаются же цены Artibition с $3 тыс. за небольшой графический лист малоизвестного у нас автора. В общем, если кто-то думал, что искусство Ирана доступнее российского — стоит в этом усомниться. С другой стороны, если не покупать, то по крайней мере посмотреть произведения из весьма нового для нашего зрителя региона — небезынтересно. Оно самобытно, неожиданно по тематике, но порой весьма любопытно перекликается с глобальными трендами. Например, у персов есть свой «баския» — Фаршид Малеки, есть и абстрактное искусство, и концептуализм.
От метавселенных к детским каруселям.
Европейских и американских галерей на Cosmoscow предсказуемо нет, но имена художников из западных стран порой встречаются. Так, итальянца Филиппо Минелли представляет дубайская галерея Inloco. И позиционирует его цифровые фотоколлажи не просто как отдельные произведения, но как метавселенную, по которой, вдобавок, можно погулять с помощью приставки.
И всё же в первую очередь на Cosmoscow надо идти за отечественными работами. И сколь бы выгодно не были расположены те же иранцы (у самого входа), основное внимание всё равно притягивают экспонаты российских авторов. Да и можно ли пройти мимо, например, масштабного дебюта прославленного нижегородского арт-дуэта «Провмыза» в жанре фотопроекта (стенд галереи 9Б)? Мировое признание Сергей Проворов и Галина Мызникова завоевали своим видеоартом и перформансами, но теперь они решили поэкспериментировать с новым для себя жанром, и получилось визуально безупречное, эстетское размышление о тонкой грани между иллюзией и реальностью.
С размахом выступил и Виталий Пушницкий, представив на стенде галереи Марины Гисич трехметровые полотна из нового цикла «Студия. Остров»: его деформированный, будто рассыпающийся на части реализм в розовато-зеленоватых тонах приобретает в таких нескромных размерах особую выразительность и многомерность.
Ну, а Александра Гарт, признанная Cosmoscow художницей года, показала не только серию монохромных меланхолических полотен на стенде галереи Anna Nova, но и сделала крупный проект специально для ярмарки. Установленная в самом центре выставочного пространства инсталляция «Постоянство веселья и грязи» представляет собой деревянную карусель с лошадками, выполненными из теста и выглядящими так, как будто это артефакт из мира, пережившего катастрофу.
На деревню к бабушке.
И это далеко не единственный пример необычных техник и материалов на Cosmoscow. Конечно, всевозможными цифровыми форматами уже никого не удивишь, равно как использованием нейросетей, и таких примеров тоже предостаточно — скажем, Яков Хомич сделал цикл работ с помощью ИИ GigaChat. Но, кажется, маятник качнулся в обратную сторону, и вещественное, радующее естественностью и рукотворностью, снова в моде. На стенде Carre d'Artistes показывают (и продают) керамические изразцы Люси Соловьевой, созданные и расписанные в деревне Козики Владимирской области.
— Люся купила деревянный дом, поставила печь и изготавливает в ней изразцы. Она говорит, что это отсылка к нашему детству — у многих были такие бабушки, к которым мы уезжали на лето, а они пекли нам пирожки, окутывали теплом и заботой, — рассказала «Известиям» глава галереи Юлия Акимова.
Цены на русские изразцы, кстати, куда доступнее, чем на иранский арт: в диапазоне от 90 до 110 тыс. рублей.
А еще одна художница, представленная на том же стенде, — Анастасия Безвершук, — оформляет свои полуабстрактные цианотипии (изображения с негативов, отпечатанные на ткани в оттенках синего) в настоящие антикварные наличники. Таким образом, вся экспозиция Carre d'Artistes так или иначе обыгрывает различные стилевые элементы традиционных изб из русской глубинки.
В конечном счете, мода на техники и стили может меняться, но во все времена коллекционеры хотели видеть искусство, которое попросту трогает и вызывает непосредственную эмоциональную реакцию. И в этом качестве не откажешь как перечисленным фигурам, так и, например, Леониду Тишкову, при всей кажущейся буддистской отстраненности его фоторабот из цикла «Частная луна» и отсылающего к Малевичу светящегося черного «Куба космоса». И даже абстракциям «советского Поллока» Евгения Михнова-Войтенко, творчество которого стало в последнее время особенно востребовано после мощной ретроспективы в Музее AZ.
Но где точно не избежать комка в горле, так это на стенде Syntax Gallery, целый раздел которого посвящен Валерию Чтаку — художнику, скончавшемуся в этом мае в возрасте всего 42 лет после тяжелой болезни. На его ироничные, абсурдные, по-детски наивные и мудрые надписи на холстах, имитирующие граффити, теперь невозможно смотреть с тем же легкомыслием, что раньше. Впрочем, есть ли лучше подтверждение, что жизнь коротка, а искусство вечно?