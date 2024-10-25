Смотреть не вредно: какие проекты готовят для зрителей российские телеканалы

Российские производители ТВ-контента готовы по-настоящему удивлять зрителей в новом сезоне: их ждут первый для Национальной Медиа Группы совместный продакшен с Китаем — фильм «Красный шелк», «Шоу из шоу» — пародийный проект СТС, а также минисериал по мотивам легендарной ленты «Москва слезам не верит», который снимает Жора Крыжовников. И конечно, продолжение культовых сериалов «СМЕРШ» и «Операция “Карпаты” на РЕН ТВ. О новинках рассказала генеральный директор НМГ Светлана Баланова.
Телевизионные проекты НМГ.
Национальная Медиа Группа (НМГ) объявила о первом ко-продакшене с Китаем — российский художественный фильм «Красный шелк» режиссера Андрея Волгина. В основе сюжета фильма лежит история двух послереволюционных государств. О новом проекте генеральный директор Национальной Медиа Группы Светлана Баланова рассказала на ежегодной конференции Национального рекламного альянса.
— Надо же какую-то сенсацию маленькую сделать — фильм «Красный шелк». На днях получил разрешение от китайских властей на то, чтобы в него зашел китайский сопродюсер. Это ко-продакшен с Китаем. Фильм будет прокатываться в Китае как локальный, то есть он не подпадает под квоту иностранного кино, — сказала Светлана Баланова.
Она отметила, что в российский прокат детективный экшен «Красный шелк» выйдет в начале 2025 года. Дата китайского проката будет известна позже.
— В Китае существуют квоты на прокат и показ иностранного контента. Но кино, в котором есть китайские сопроизводители, рассматривается как локальный контент, соответственно, не попадает в квоту и сможет получить максимально широкий прокат, — поделилась она.
Она полагает, что проект соберет большую кассу и в России, и в Китае, а после обязательно выйдет на телевизионных каналах.
— Это очень высокого уровня шпионский боевик, блокбастер с романтической историей, с детективной историей, с драками, с потрясающе красивыми костюмами и Милошем Биковичем в главной роли. Одну из главных женских ролей играет китайская актриса, — раскрыла детали гендиректор НМГ.
Перед тем как перейти к презентации нового телесезона НМГ, Светлана Баланова отметила, что телевидение — это смотрение в одну минуту с десятками миллионов людей, испытывающих те же самые эмоции, что и ты. И это очень мощная история.
— 10 ноября на СТС выходит проект «Шоу из шоу». Он мне очень нравится. Это шоу, где ребята будут пародировать известные передачи российского телевидения. Конечно, не могу не сказать про картину «Москва слезам не верит», которая сейчас снимается Жорой Крыжовниковым. Проект покажут и в онлайн-кинотеатре Wink, и в эфире СТС, — рассказала она, переходя к новинкам РЕН ТВ и Пятого канала.
РЕН ТВ, подчеркнула Светлана Баланова, снимает фантастические — в смысле качества — сериалы: свое продолжение получат проекты «Операция “Карпаты” и “СМЕРШ”, также в новом сезоне-2024/25 покажут шпионский триллер “Разящий луч”. На Пятом канале зрителей ждут лучшие детективы страны — “Закон тайги 2”, “Настоящий 3”, “Наш спецназ 3−4−5”.
— Телевидение точно живее всех живых, потому что охватность телевидения очень большая. Почти всё население страны смотрит телевидение. Конечно, это благодаря тому контенту, который производится благодаря тем актуальным новостям и аккуратным проверенным новостям, которые в том числе дает телевидение, — отметила Светлана Баланова.
Она обратила внимание, что на сегодняшний день НМГ — самый большой телевизионный холдинг в России по доле смотрения в аудитории 4+. При этом у каналов НМГ есть возможность предложить каждой аудитории интересный для нее контент.
— Для более молодой, для более взрослой, для женской или мужской, для аудитории, которая интересуется мелодрамами, детективами или боевиками, научно-популярным контентом или новостями — для каждой из этих аудиторий у нас есть возможность предложить благодаря нашему очень большому портфелю каналов то, что им интересно, — добавила она.
Генеральный директор НМГ заверила, что новый телесезон принесет зрителям очень много ярких впечатлений.
Какой вид контента популярен в России.
Мир находится в абсолютно переломном моменте. Главное, что нужно сейчас телевидению, — новости и объяснение того, что сейчас происходит, подчеркнул генеральный директор Первого канала Константин Эрнст.
— Однако всё время объяснять то, что происходит, невозможно, психика перегружается, поэтому нужны развлечения. Необходимо совмещать нужные объемы информации, в которой есть острая потребность, поскольку мир быстро меняется. Люди нуждаются в коммуникации, — сказал он.
Первый канал представит новый сезон сериала «Триггер», фильм «Момент истины», экранизированный роман «Противостояние», сериал «Любовь Советского Союза», а также третий сезон «Фантастики», созданный при помощи искусственного интеллекта.
— У меня очень прагматичное отношение к искусственному интеллекту — это просто технология, которая на сегодняшний день еще не может выдать никаких чудес, но может координатно ускорять и упрощать работу в очень многих случаях, — сказала Светлана Баланова.
В пример она привела праздник «Алые паруса», который проводится в Санкт-Петербурге. По ее словам, отрисовка промороликов в компьютерной модели заняла бы около года, а благодаря искусственному интеллекту за два месяца было сделано семь таких видео.
Также на ежегодной конференции Национального рекламного альянса свои новинки представили Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания и «Газпром-медиа холдинг».
Сейчас у телезрителей сформировался разносторонний интерес к контенту: кто-то смотрит политические ток-шоу, кто-то — развлекательные проекты, считает генеральный директор агентства TelecomDaily Денис Кусков.
— Количество контента — и познавательного, и развлекательного — должно увеличиться по отношению к 2023 году точно, — уверен он.
Отечественные телеканалы демонстрируют высокий уровень профессионализма и качественный контент, хотя усиливается и конкуренция с онлайн-платформами. Совместные проекты телеканалов и онлайн-кинотеатров — логичный тренд, который продолжит развиваться, заключила операционный директор Breaking Trends, член Союза журналистов России Виктория Загитова.