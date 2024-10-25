Смотреть не вредно: какие проекты готовят для зрителей российские телеканалы

— 10 ноября на СТС выходит проект «Шоу из шоу». Он мне очень нравится. Это шоу, где ребята будут пародировать известные передачи российского телевидения. Конечно, не могу не сказать про картину «Москва слезам не верит», которая сейчас снимается Жорой Крыжовниковым. Проект покажут и в онлайн-кинотеатре Wink, и в эфире СТС, — рассказала она, переходя к новинкам РЕН ТВ и Пятого канала.