В Коркино задержали 50 человек из-за цыганского погрома после убийства таксистки

Против бунтующих ~отправили ОМОН и спецназ~, в город один за другим приезжали десятки машин полиции. Силовики оцепили один из цыганских домов. Предположительно, именно из него прозвучал выстрел, и там живут подозреваемые в убийстве, поэтому здание стало главной целью погромщиков. Часть правоохранителей также выстроилась у магазина, который жители выбрали местом для своеобразного митинга против цыган.