Скончалась самая пожилая жительница США Элизабет Фрэнсис

Одна из самых пожилых людей планеты Элизабет Фрэнсис скончалась на 116-м году жизни, сообщает LongeviQuest.
Элизабет Фрэнсис являлась наиболее пожилой жительницей США. Кроме того, она находилась на 54-м месте в списке старейших людей за историю и на 21-м — среди долгожителей страны. Большую часть жизни Элизабет Фрэнсис провела в городе Хьюстон. Она считала главным секретом своего долголетия отсутствие пагубных привычек.
По словам ее 69-летней внучки Этель Харрисон, Элизабет Фрэнсис мирно ушла из жизни. В беседе с ABC News она сообщила, что родственница была верующим человеком и всегда заботилась о своих ближних.
Ранее сообщалось, что в возрасте 28 лет скончался самый долгоживущий человек с синдромом преждевременного старения. Им был Сэмми Бассо.