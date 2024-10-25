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Скончалась самая пожилая жительница США Элизабет Фрэнсис

Элизабет Фрэнсис скончалась в возрасте 115 лет.

Источник: АиФ Воронеж

Одна из самых пожилых людей планеты Элизабет Фрэнсис скончалась на 116-м году жизни, сообщает LongeviQuest.

Элизабет Фрэнсис являлась наиболее пожилой жительницей США. Кроме того, она находилась на 54-м месте в списке старейших людей за историю и на 21-м — среди долгожителей страны. Большую часть жизни Элизабет Фрэнсис провела в городе Хьюстон. Она считала главным секретом своего долголетия отсутствие пагубных привычек.

По словам ее 69-летней внучки Этель Харрисон, Элизабет Фрэнсис мирно ушла из жизни. В беседе с ABC News она сообщила, что родственница была верующим человеком и всегда заботилась о своих ближних.

Ранее сообщалось, что в возрасте 28 лет скончался самый долгоживущий человек с синдромом преждевременного старения. Им был Сэмми Бассо.