Скончалась самая пожилая жительница США Элизабет Фрэнсис

Элизабет Фрэнсис являлась наиболее пожилой жительницей США. Кроме того, она находилась на 54-м месте в списке старейших людей за историю и на 21-м — среди долгожителей страны. Большую часть жизни Элизабет Фрэнсис провела в городе Хьюстон. Она считала главным секретом своего долголетия отсутствие пагубных привычек.