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Ростовчан предупредили о передаче бешенства от домашних питомцев

Невролог Хорошев призвал прививаться от бешенства после укусов котов и хомяков.

Источник: Комсомольская правда

Жителей Ростовской области предупредили о передаче бешенства от домашних питомцев. Об этом сообщили Инфо24 невролог Павел Хорошев.

По словам эксперта, даже невинный хомячок может представлять опасность и заразить хозяина бешенством.

— Укус любого животного, которое бывает на улице и теоретически может контактировать с распространителем вируса, надо рассматривать как угрозу заражения, — отметил невролог.

Вирус бешенства распространяется через любых животных. Важно быть очень осторожным и вовремя обратиться к врачу в случае укуса питомца.