Ростовчан предупредили о передаче бешенства от домашних питомцев

Жителей Ростовской области предупредили о передаче бешенства от домашних питомцев. Об этом сообщили Инфо24 невролог Павел Хорошев.
По словам эксперта, даже невинный хомячок может представлять опасность и заразить хозяина бешенством.
— Укус любого животного, которое бывает на улице и теоретически может контактировать с распространителем вируса, надо рассматривать как угрозу заражения, — отметил невролог.
Вирус бешенства распространяется через любых животных. Важно быть очень осторожным и вовремя обратиться к врачу в случае укуса питомца.