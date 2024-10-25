Гросси назвал ситуацию с безопасностью на Запорожской АЭС неустойчивой

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность по поводу недавнего отключения электричества на Запорожской атомной электростанции, отметив, что её безопасность остаётся под угрозой.
Как сообщили представители агентства, за последний месяц это уже второй случай потери линией связи с единственным функционирующим резервным источником напряжением 330 кВ.
В результате этого инцидента станция вновь оказалась в ситуации, когда её работа зависит от одного внешнего источника электроэнергии, жизненно важного для охлаждения реакторов и поддержания иных необходимых функций, обеспечивающих ядерную безопасность и защиту.
Ранее Гросси заявил, что Запорожская АЭС может возобновить свою работу в будущем, однако говорить об этом пока преждевременно. По его словам, обстановка будет оставаться напряженной до окончания боевых действий на Украине.