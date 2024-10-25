В Белгородской области мужчина пытался продать натовскую винтовку

Мужчина занимался нелегальной закупкой оружия с целью дальнейшей перепродажи. Желая заработать больше денег, он попал под пристальное внимание работников УФСБ РФ по Белгородской области, которые нагрянули к нему домой. В ходе обыска из квартиры были изъяты винтовка FN SCAR-L калибра 5,56 мм и 63 патрона.