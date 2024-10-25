Стало известно, какой будет погода в Иркутске 25 октября 2024

Погода в Иркутске 25 октября 2024 обещает быть без дождя и снега. Так, по прогнозам синоптиков Иркутского Гидрометцентра воздух днем прогреется до +8 градусов.
Погода в Иркутске 25 октября 2024.
— Переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 2−7 м/с. Температура днём +6…+8, — поделились в метеоцентре.
Что касается остальных районов Иркутской области, то там днем столбик термометра поднимется до +6…+11 градусов. Ветер будет преобладать юго-восточный с порывами до 13 м/с. В некоторых районах пройдет снег и мокрый снег. Вот, что обещает погода в Иркутске 25 октября 2024 и регионе.