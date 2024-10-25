Реконструкция трубопровода на улице Ширямова продолжается в Иркутске

В Иркутске продолжается реконструкция напорного трубопровода по улице Ширямова. Как сообщили в пресс-службе администрации города, из-за проведения работ закрыли проезд по Диспетчерскому проезду. Этот же участок планируют перекрыть ещё раз на месяц в марте 2025 года.