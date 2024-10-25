Реконструкция трубопровода на улице Ширямова продолжается в Иркутске

В Иркутске продолжается реконструкция напорного трубопровода по улице Ширямова. Как сообщили в пресс-службе администрации города, из-за проведения работ закрыли проезд по Диспетчерскому проезду. Этот же участок планируют перекрыть ещё раз на месяц в марте 2025 года.
— Сейчас подрядчики выполняют шурфовку кабелей существующей воздушной линии. Затем будет проводиться разработка котлована для протаскивания методом горизонтально-направленного бурения трубопровода по улице Ширямова. Работы на данном участке планируются до конца декабря, — прокомментировал заместитель директора по капитальному строительству и ремонту МУП «Водоканал» Сергей Ващенко.
Работы идут неподалеку от дома № 54. Там обустраивают трубопровод от КНС-21 до Космического проезда. Также будет сделана канализационная насосная станция «Нижний Бьеф».
Ранее КП-Иркутск сообщала, что с начала года в Иркутске снесли 38 самовольных строений. Часть из них собственники демонтировали сами, но в некоторых случаях пришлось привлекать подрядную организацию.