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РСТ: в 2024 году россияне стали чаще летать на отдых за границу

Наибольшей популярностью пользуются безвизовые страны.

Источник: Аргументы и факты

О росте числа международных путешествий в 2024 году, совершенных российскими туристами, сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин в беседе с aif.ru.

«Это, скорее, не рост, а восстановление, потому что пока это количество меньше, чем в предшествовавший пандемии год. Но с учетом ограниченности воздушного сообщения можно говорить об определенном увеличении числа международных путешествий, которые совершают россияне», — рассказал он.

Эксперт отметил, что российских туристов не останавливают стыковочные рейсы. Наибольшей популярностью, по его словам, пользуются безвизовые страны.

Ранее сообщалось, что этой осенью 38% российских туристов планировали посетить Турцию.