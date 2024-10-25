РСТ: в 2024 году россияне стали чаще летать на отдых за границу

«Это, скорее, не рост, а восстановление, потому что пока это количество меньше, чем в предшествовавший пандемии год. Но с учетом ограниченности воздушного сообщения можно говорить об определенном увеличении числа международных путешествий, которые совершают россияне», — рассказал он.