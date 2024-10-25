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Прокуратура начала проверку из-за ограничений на отпуск топлива в Бодайбо

В соцсетях местные жалуются на ограничения на продажу бензина.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В соцсетях появляются сообщения об ограничении продажи бензина в Бодайбо. В связи с этим прокуратура решила провести проверку. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства по Иркутской области.

— Прокуратура Бодайбо организовала проверку по установленному в ходе мониторинга сообщению об ограничениях объема отпускаемого топлива. Надзорное ведомство оценит исполнение органами местного самоуправления законодательства в сфере организации и осуществления северного завоза в муниципалитеты, — поделились правоохранители.

Также будет проверена организация поставок топливно-энергетических ресурсов. Если появятся основания, то орган примет меры прокурорского реагирования.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что лесозаготовительной компании из Иркутска выписали многомиллионный штраф. А причиной стала взятка в сентябре 2022 года замминистра лесного комплекса региона.