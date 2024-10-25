Всем водителям придётся заплатить в ноябре налог

О необходимости это сделать всем водителям напомним юрист Иван Соловьёв, сообщает ИА DEITA.RU.
Специалист отметил, что данное требование предусмотрено действующий российским законодательством, согласно которому все собственники транспортных средств в России должны оплатить специальный налог в срок до наступления 1 декабря текущего года, пишет «Прайм».
При этом, как отметил юрист, каждый автовладелец может узнать свой персональный размер налогового сбора либо в личном кабинете на сайт ФНС, либо в своём аккаунте на Госуслугах, либо в МФЦ. Самому собственнику никаких расчётов производить не придётся.
Единственная обязанность владельца машины — заплатить налог вовсе и в полном объёме. Те, кто этого не сделают, столкнутся с неприятностью, а именно — с начислением пени, которая будет расти тем больше, тем дольше автомобилист будет откладывать оплату.