Олбани
+11°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Всем водителям придётся заплатить в ноябре налог

В ноябре всем российским автолюбителям предстоит заплатить транспортный налог за 2023 год.

Источник: ДЕЙТА

О необходимости это сделать всем водителям напомним юрист Иван Соловьёв, сообщает ИА DEITA.RU.

Специалист отметил, что данное требование предусмотрено действующий российским законодательством, согласно которому все собственники транспортных средств в России должны оплатить специальный налог в срок до наступления 1 декабря текущего года, пишет «Прайм».

При этом, как отметил юрист, каждый автовладелец может узнать свой персональный размер налогового сбора либо в личном кабинете на сайт ФНС, либо в своём аккаунте на Госуслугах, либо в МФЦ. Самому собственнику никаких расчётов производить не придётся.

Единственная обязанность владельца машины — заплатить налог вовсе и в полном объёме. Те, кто этого не сделают, столкнутся с неприятностью, а именно — с начислением пени, которая будет расти тем больше, тем дольше автомобилист будет откладывать оплату.