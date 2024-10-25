Красноярцам рассказали, какие продукты только маскируются под полезные

К таким продуктам эксперты отнесли сладкие йогурты и творожки, так как в них много сахара (в некоторых — до 15%).
Из-за этого же в списке оказались соки и нектары. Менее полезными, чем цельные овощи и фрукты, делает их и недостаточное количество клетчатки, уходящей в жмых.
Обезжиренные молочные продукты попали в список из-за того, что лишение их жира не увеличивает пользу, а уменьшает, так как кальций из такого молока или творога хуже усваивается организмом.
Кашами быстрого приготовления также рекомендуется не злоупотреблять, так как крупа в них обычно сильно измельчена и пропарена, что значительно снижает ее питательную ценность. А еще в таких кашах часто содержатся ароматизаторы и прочие добавки, улучшающие запах и вкус, но не несущие пользы.
Популярные для перекусов протеиновые батончики тоже не всегда являются ЗОЖ-едой, так как некоторые производители занижают калорийность, содержание углеводов и жира, а количество белка, наоборот, оказывается не таким высоким, как указано на упаковке.
Замыкают топ маскирующихся под полезные продукты без глютена. Специалисты напоминают, что на самом деле глютен не вреден для человека — за исключением тех редких случаев, когда имеет место генетически обусловленное заболевание целиакия, при которой возникает непереносимость этого белка. Часто при исключении этого вещества производитель заменяет его крахмалами, в результате чего еда «беднеет» белком и обогащается быстрыми углеводами.