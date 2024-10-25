Красноярцам рассказали, какие продукты только маскируются под полезные

Замыкают топ маскирующихся под полезные продукты без глютена. Специалисты напоминают, что на самом деле глютен не вреден для человека — за исключением тех редких случаев, когда имеет место генетически обусловленное заболевание целиакия, при которой возникает непереносимость этого белка. Часто при исключении этого вещества производитель заменяет его крахмалами, в результате чего еда «беднеет» белком и обогащается быстрыми углеводами.