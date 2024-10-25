Погода: 23 октября ждём комфортные +11°C, с ветром, но без осадков

Хабаровск встречает новый день с прохладным, но бодрящим воздухом и яркими лучами осеннего солнца.
25 октября ранним утром температура была +1°C. Однако не стоит волноваться — уже к 10:00 температура поднимется до +3°C, а в разгар дня к 13:00 будет солнечно и тепло с комфортными +8°C.
Самое приятное время для прогулок — 16:00, когда термометры покажут +11°C.
К вечеру воздух начнёт снова остывать: к 19:00 ожидается +8°C, а к 22:00 — около +4°C.
Порывы ветра будут усиливаться, начиная с 5 м/с в ранние часы до 13 м/с в вечерние.
Но хорошие новости — осадков не предвидится, так что зонты можно смело оставить дома.