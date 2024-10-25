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Погода: 23 октября ждём комфортные +11°C, с ветром, но без осадков

Солнечный и тёплый день, но с сильными порывами ветра до 13 м/с.

Сейчас в Олбани: +11° 4 м/с 62% 757 мм рт. ст. +13°
Источник: Мэрия Хабаровска

Хабаровск встречает новый день с прохладным, но бодрящим воздухом и яркими лучами осеннего солнца.

25 октября ранним утром температура была +1°C. Однако не стоит волноваться — уже к 10:00 температура поднимется до +3°C, а в разгар дня к 13:00 будет солнечно и тепло с комфортными +8°C.

Самое приятное время для прогулок — 16:00, когда термометры покажут +11°C.

К вечеру воздух начнёт снова остывать: к 19:00 ожидается +8°C, а к 22:00 — около +4°C.

Порывы ветра будут усиливаться, начиная с 5 м/с в ранние часы до 13 м/с в вечерние.

Но хорошие новости — осадков не предвидится, так что зонты можно смело оставить дома.