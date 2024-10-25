В парках Новосибирска неизвестные приманивают и похищают белок

В марте текущего года в Заельцовском парке люди находили браконьерские ловушки для белок. Некоторых белок удалось спасти. Региональное Минприроды тогда публиковало комментарий, из которого следовало, что инспекторы будут разбираться и искать тех, кто осуществляет незаконный вылов животных. Удалось ли Минприроды это сделать, неизвестно. Информация об этом в открытых источниках не публиковалась.