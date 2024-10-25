В парках Новосибирска неизвестные приманивают и похищают белок

Дирекция городских парков сообщила о случаях похищениях белок на парковых территориях. В четверг, 24 октября в Центральном парке Новосибирска мужчина приманил белку и посадил белку к себе в сумку. Этот момент был снят камерой видеонаблюдения.
В сообщении, опубликованном на странице МАУ «Дирекция городских парков» в соцсети «Вконтакте», говорится, что подобные случаи были замечены и в других парках Новосибирска. Всех, кто стал свидетелем произошедшего или что-либо знает об этом, просят сообщить сотрудникам охраны или администрации парка.
В марте текущего года в Заельцовском парке люди находили браконьерские ловушки для белок. Некоторых белок удалось спасти. Региональное Минприроды тогда публиковало комментарий, из которого следовало, что инспекторы будут разбираться и искать тех, кто осуществляет незаконный вылов животных. Удалось ли Минприроды это сделать, неизвестно. Информация об этом в открытых источниках не публиковалась.
На тематических форумах на протяжении нескольких лет идет обсуждение отлова белок в парках Новосибирска. По одной из версий, белок отлавливают на продажу. На популярном сайте объявлений есть десятки соответствующих предложений. В большинстве из них говорится, что продаются белки вольерного разведения. Биологи в этом сомневаются.