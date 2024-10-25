Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стоимость iPhone 16 Pro Max снизилась на 30 тысяч рублей

К концу октября стоимость данного устройства от Apple оказалась в пределах 150−160 тысяч рублей.

Источник: Аргументы и факты

На российском рынке зафиксировали снижение цены на флагманскую модель iPhone 16 Pro Max. Об этом сообщило издание Hi-Tech Mail.ru.

К концу октября стоимость данного устройства от Apple оказалась в пределах 150−160 тысяч рублей. При этом первоначально отечественные ритейлеры оценивали смартфон в 194 тысячи рублей.

По данным издания, цена на модель снизилась на 20%, что составляет порядка 30 тысяч рублей. Эксперты отмечают, что это первое значительное удешевление флагманского устройства Apple на российском рынке.

Ранее первые пользователи нового iPhone 16 Pro в РФ выразили недовольство по поводу качества защиты своих устройств. По их словам задняя крышка смартфона остается наиболее уязвимым местом — после нескольких дней использования на ней начали появляться явные царапины и потертости.