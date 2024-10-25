Хабаровский краевой академический музыкальный театр готовит громкие премьеры

«Мы стремились представить на сцене чувства и переживания простых людей, их столкновение с необъяснимым роком. Это трогательная история о взаимоотношениях трех совершенно разных по характеру и сословию людей. Что станет решающей силой в судьбе героев — зрители узнают на премьере», — отметил балетмейстер Хабаровского краевого академического музыкального театра Андрей Крылов.