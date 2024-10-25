Мэрия назвала даты открытия ледовых городков в Красноярске

Тематика праздника в каждом районе будет своя. Связующим объектом всех ледовых городков станут скрипичный ключ, фигуры в виде нот и музыкальных инструментов (арфы, рояля, скрипки и других). Вокруг главных символов Нового года также появятся герои известных произведений: «Щелкунчик», «Спящая красавица», «Евгений Онегин» и другие.