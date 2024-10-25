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Мэрия назвала даты открытия ледовых городков в Красноярске

В этом году в Красноярске открытие районных ёлок и ледовых городков пройдет с 22 по 26 декабря.

Источник: РИА "Новости"

Главная городская ёлка зажжёт свои огни 27 декабря на острове Татышев.

Даты определили по итогам жеребьёвки:

  • 22 декабря — Советский район, парк «Солнечная поляна»;
  • 23 декабря — Октябрьский район, сквер Серебряный;
  • 24 декабря — Центральный район, сквер Чернышевского;
  • 24 декабря — Железнодорожный район, парк Гагарина;
  • 25 декабря — Свердловский район, площадь Свердлова;
  • 26 декабря — Кировский район, набережная сквера Энтузиастов;
  • 26 декабря — Ленинский район, парк 1 Мая;
  • 26 декабря — Советский район, сквер Космонавтов​.

Напомним, в этом году новогодние праздники будут организованы в рамках концепции «Зимняя симфония». Оформление пространств, инсталляций и создание ледовых скульптур выполнят по мотивам творчества знаменитого русского композитора Петра Чайковского.

Тематика праздника в каждом районе будет своя. Связующим объектом всех ледовых городков станут скрипичный ключ, фигуры в виде нот и музыкальных инструментов (арфы, рояля, скрипки и других). Вокруг главных символов Нового года также появятся герои известных произведений: «Щелкунчик», «Спящая красавица», «Евгений Онегин» и другие.