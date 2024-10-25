Мэрия назвала даты открытия ледовых городков в Красноярске

Главная городская ёлка зажжёт свои огни 27 декабря на острове Татышев.
Даты определили по итогам жеребьёвки:
- 22 декабря — Советский район, парк «Солнечная поляна»;
- 23 декабря — Октябрьский район, сквер Серебряный;
- 24 декабря — Центральный район, сквер Чернышевского;
- 24 декабря — Железнодорожный район, парк Гагарина;
- 25 декабря — Свердловский район, площадь Свердлова;
- 26 декабря — Кировский район, набережная сквера Энтузиастов;
- 26 декабря — Ленинский район, парк 1 Мая;
- 26 декабря — Советский район, сквер Космонавтов.
Напомним, в этом году новогодние праздники будут организованы в рамках концепции «Зимняя симфония». Оформление пространств, инсталляций и создание ледовых скульптур выполнят по мотивам творчества знаменитого русского композитора Петра Чайковского.
Тематика праздника в каждом районе будет своя. Связующим объектом всех ледовых городков станут скрипичный ключ, фигуры в виде нот и музыкальных инструментов (арфы, рояля, скрипки и других). Вокруг главных символов Нового года также появятся герои известных произведений: «Щелкунчик», «Спящая красавица», «Евгений Онегин» и другие.