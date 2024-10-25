Когда ждать снег во Владивостоке — прогноз главного синоптика Приморья Бориса Кубая

Главный синоптик Приморья Борис Кубай разъяснил, почему погода в регионе так сильно зависит от циклонов и антициклонов. Кроме того, метеоролог рассказал, ждать ли в ближайшее время снег в краевой столице, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службе Примгидромета.
Борис Кубай отмечает, что в циклонах воздух поднимается и охлаждается, что приводит к конденсации и осадкам. Скорость подъема, в свою очередь, зависит от величины атмосферного давления в циклоне. Чем оно ниже, тем более интенсивным будет подъем воздушной массы, тем интенсивнее будет конденсация.
В антициклонах, напротив, воздух опускается, нагревается и становится суше, что исключает образование осадков. Это делает антициклоны источником ясных дней.
Кроме того, синоптик рассказал, что тайфун № 21 в начале ноября приблизится к острову Хонсю и принесёт тепло Японскому морю.
«Снега во Владивостоке пока не ждём», — резюмировал метеоролог.
Напомним, сегодня, 25 октября, во Владивостоке небольшая облачность без осадков. Ветер южный, юго-восточный умеренный, ближе к второй половине дня усилится. Температура воздуха будет колебаться от +13 до +15 °C.