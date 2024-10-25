Когда ждать снег во Владивостоке — прогноз главного синоптика Приморья Бориса Кубая

Борис Кубай отмечает, что в циклонах воздух поднимается и охлаждается, что приводит к конденсации и осадкам. Скорость подъема, в свою очередь, зависит от величины атмосферного давления в циклоне. Чем оно ниже, тем более интенсивным будет подъем воздушной массы, тем интенсивнее будет конденсация.