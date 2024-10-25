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В 57 детсадах Новосибирской области группы закрыли на карантин из-за ОРВИ

А кроме того на дистант перевели 20 классов.

Источник: AP 2024

В Новосибирской области школьные классы и детсадовские группы уходят на карантин из-за вспышки ОРВИ. Причём, такое решение вправе принимать администрации учреждений.

По данным «Сиб.фм», в регионе закрыли 20 классов в 16 школах и 89 групп в 57 детских садах. И это, утверждает, портал, данные за неделю.

Отмечается, что, как правило, меры принимают при отсутствии 20% детей по причинам заболевания ОРВИ или гриппом.

Ранее эпидемиолог из Новосибирска Яков Новосёлов рассказывал о том, что осенью из-за похолодания снижается иммунитет. Поэтому, вирусы активно распространяются, люди уходят на больничный.

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