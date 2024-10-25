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Пять женщин и один мужчина подрались после концерта «Мираж» в Новосибирске

Они плевались, толкались и много ругались.

Источник: Соцсети

После концерта группы «Мираж» в Новосибирске в среду, 23 октября 2024 года, неизвестные люди устроила драку. Участие принимали минимум пять женщин и один мужчина.

По данным telegram-канала «Mash Siberia», конфликт произошёл на парковке ТЦ «Малинка». Представительницы прекрасного пола вышли из торгового центра и заявили, что хотят поговорить с парнем. Он ответил грубостью, слово за слово завязалась потасовка.

Новосибирцы бегали, толкались, ругались и плевались друг в друга. Неизвестная девушка заступилась за парня, но её уложили на асфальт. Позже, молодой человек начал вызывать «подкрепление». Чем всё закончилось — неизвестно.

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