Самые большие куницы Евразии попали на видео в нацпарке Приморья

Нацпарк «Земля леопарда» — место обитания дальневосточного леопарда, самой редкой крупной кошки в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке в Китае у границы с Россией. Также несколько особей были замечены у границы с КНДР. Основная часть популяции живет в нацпарке. Также на «Земле леопарда» самая высокая плотность краснокнижного амурского тигра среди особо охраняемых природных территорий в России.